Con la nueva distribución que confirmó Aerolíneas Argentinas, a partir del 4 de agosto la provincia tendrá cuatro vuelos semanales, todos con salidas desde Aeroparque.



La noticia llega luego de que las diputadas nacionales por Catamarca Lucía Corpacci y Silvana Ginocchio, se reunieran con las autoridades de Aerolíneas Argentinas para gestionar el incremento de las frecuencias de los vuelos entre Buenos Aires y Catamarca.

En la audiencia con el presidente y el gerente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani y Fabián Lombardi, solicitaron lo que es un reclamo histórico de provincias como Catamarca. La misma Corpacci, siendo gobernadora había hecho gestiones en varias ocasiones para mejorar la cantidad de vuelos, así como los días y el lugar de salida, ya que hubo periodos en que salían desde Ezeiza.

En este sentido, uno de los pedidos que realizaron fue que los vuelos salgan los viernes y no sábados, como venía sucediendo, y en lo posible, desde Aeroparque.

“Es nuestro deber reconocer la generosidad de la gente de la aerolíneas que nos recibió y nos explicó que la empresa sufrió las mismas consecuencias que todas las empresas por la pandemia”, expresó Corpacci.

Catamarca, como La Rioja, hasta ahora contaba sólo con vuelos dos días a la semana. Los martes y los sábados.

En este sentido, durante la firma del nuevo Estatuto del Ente de Turismo Norte, su presidente y ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna, había expresado a Catamarca/12 su preocupación por la desventaja de conectividad que sufren estas provincias.

"Necesitamos que las autoridades de Aerolíneas nos traten igual a los desiguales, no nos podemos desarrollar con solo dos vuelos, que además salen de Ezeiza y no de Aeroparque. Con el turismo de fin de semana necesitamos garantizar que tengan la posibilidad de que vuelva rápidamente a su destino, porque si no, perdemos a ese turista. No es lo mismo ir a un distrito que tiene hasta 14 vuelos por semana a uno que tiene que tomar a las 3 de la mañana un avión desde Ezeiza, venir y esperar 4 días para que se vuelva en avión a Buenos Aires”, señaló Luna.

La mejora en la conexión llega en un momento clave para Catamarca, que busca reimpulsar la actividad turística luego de la crisis que ha provocado en el sector la pandemia.

A partir de agosto, Catamarca concretará un estímulo importante para el turista, con horarios, punto de partida y frecuencias amigables.