La Policía de Bolivia declaró que encontró un depósito con el material bélico que habría sido contrabandeado desde Argentina para el apoyo del golpe de Estado en Bolivia del 2019. Somos PM se comunicó con Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, para saber cómo sigue la causa por "contrabando agravado" que se está armando contra la gestión de Mauricio Macri.

"El presidente Macri fue uno de los primeros presidentes que reconoció el gobierno de Áñez; no solo la reconoció sino que la llamaba 'presidente electa'", dijo el funcionario. El ministro destacó que la operación en Bolivia fue organizada en conjunto de varias cabezas de estado.

"La última parte del gobierno de Evo Morales se encontraba rodeado de gobiernos de derecha en todo el continente. El golpe se da cuando Evo gana la primera vuelta en elecciones. Había un contexto que dieron las circunstancias", apuntó Rossi.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa comentó que a medida que se arma la causa de "contrabando agravado y encubrimiento", las distintas declaraciones de los exfuncionarios de Mauricio Macri no desmienten el hecho sino que intentan esquivar la responsabilidad: "Ninguno dice 'esto no sucedió. Bullrich dice 'yo no firmé nada', Faurie dice 'yo no me enteré' y el embajador argentino en La Paz dijo que él no recibió la nota", subrayó.

"Las declaraciones de los funcionarios casi implícitamente admiten el hecho. Lo único que dicen es 'yo no fui'", concluyó Agustín Rossi.

