La vicepresidenta, Cristina Kirchner, desnudó el armado de distintas causas judiciales no solo como persecución hacia su persona, sino también con el objetivo de generar un fuerte aumento de la deuda pública para pagarle a los fondos buitre, plan que fue concretado durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando uno ve todo lo que hicieron me ponía a pensar si fue solamente para perseguir a los opositores políticos. Yo creo que también hubo otras cosas. En los años que me tocó ser presidenta nos habían declarado la guerra los buitres que querían cobrar de la Argentina, decían que había que pagar porque después iba a venir mucha inversión", comenzó la explicación de la expresidenta, en el marco de la audiencia ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 por la causa del Memorándum con Irán.



La titular del Senado recordó que el excanciller, Héctor Timerman, fue quien "logró sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países", momento en que "los fondos buitre hacían campaña con el Memorándum de entendimiento con Irán".

Para entender aquel contexto, Fernández mostró cómo los principales diarios europeos publicaban notas sobre un supuesto pacto entre el gobierno argentino y el gobierno de Teherán, y detalló que aquellas solicitadas eran pagadas por la Task Force Argentina, que, según sus palabras, fue "un grupo de choque de los fondos buitre" que pretendió "doblarle la mano". "Quisieron doblarme la mano por años para pagarles cualquier cosa, y me negué", aseguró.

"¿Que pasó después de pagar a los fondos buitre? Cuando Néstor (Kirchner) recibió el Gobierno, en el año 2004 debíamos el 116,6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) interno, la Argentina debía un producto y un cuarto más de lo que producía. En 2015, cuando termina nuestro gobierno, (la deuda representaba) el 37,4 por ciento solamente del PBI. Teníamos deuda en moneda dura de solo un 13 por ciento. Miren lo que pasó en apenas cuatro años: del 37,4 por ciento, a fines de 2019 pasamos al 72,6 por ciento, casi la duplicaron".



Al repasar los datos económicos de los últimos años, la vicepresidenta cuestionó en duros términos al gobierno de Mauricio Macri: "Miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar. ¿Pero por qué no lo hicieron? No vinieron fondos para invertir en producción, generar trabajo, bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera "

"Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo. Era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental. Queríamos desendeudar al país, era la única forma de crecer", enfatizó en otra parte de su discurso.

Y concluyó: "El Memorándum, lo de Vialidad, lo de dólar futuro, está armado para denostarnos a nosotros y para que el pueblo argentino se entregue débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto pasó en la República Argentina".