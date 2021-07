TEATRO

La conducta de los pájaros

¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte solo genera más preguntas, con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. Litero, el intelectual, Luxemburgo y Ugarte, dos revolucionarios y caminantes, se reunirán para seguir pensando al mundo. Estrenada originalmente en la temporada 2018, con Romina Richi en el papel de Rosa Luxemburgo, el viernes 23 será el reestreno de la tercer temporada de esta obra de Vicente Muleiro y Norman Briski, con dirección de Briski y música original de Fito Páez. El vestuario es de Giselle Pesce, la asistencia de Helena Perez y la voz en off de Sofía Wilhelmi. Con Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Rodriguez Moreno y Eliana Wassermann.

Viernes a las 19, en el Teatro Calibán, México 1428, PB 5. Entrada: $500.

Cronopio de cartón

“Si la vida nos hace responsables ante nuestro deber, Cronopio llevará a cabo tal designo, llegando a amar todo lo que lo rodea. Y como el payaso húmedo y pegajoso que es, arriesgará todo sabiendo que quizás lo que haga no valga la pena. Consciente de esto todo, acabará en su rostro una sonrisa”. Así es como se presenta este trabajo de Teatro de Payases, que cuenta la vida laboral de un empleado de correos. Esta obra fue seleccionada en la Convocatoria de Teatro y Programación del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la línea niñez y adolescencia. La música es interpretada en vivo por Pablo Rogers y Ezequiel Delgado. Con Mariano Gedwillo.

Miercoles 21 a las 16, en el Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis. Las entradas se reservan previamente en conti.derhuman.jus.gov.ar

MÚSICA

For Free

Un mes antes de cumplir 80 años, el norteamericano David Crosby tendrá un nuevo disco en la calle. Anunciado para el viernes que viene, For Free se ganó su bautismo por un tema de Joni Mitchell, incluido originalmente en Ladies of the Canyon (1970). “Pienso que ella es la más grande cantautora viva, y es uno de mis temas preferidos, porque amo lo que dice sobre el espíritu de la musica y lo que te lleva a tocar”, ha dicho Crosby, que en este disco cuenta con la colaboración de Michael McDonald (en el tema “River Rise”), Sarah Jarodz (“For Free”) y Donald Fagen, de Steely Dan (“Rodriguez For A Night”), sus acompañantes en los tres simples previos a la salida del álbum, sucesor de Sky Trails, su disco del 2018. Producido por su hijo James Raymond, y arropado por la misma banda que tocó en el disco anterior, el legendario David ha convocado a otra de sus amigas para que se encargue de la tapa del disco, un retrato realizado nada menos que por Joan Baez.

Late el Sol, late la Luna

Luego de haber editado dos discos con su repertorio integrado por versiones, Alicia Ciara debuta como cantautora con este trabajo, que había decidido titular simplemente como Late, porque considera –explica– que hay un hilo intangible, invisible, y latiendo rítmicamente que une a todos los seres del universo. “Luego, mientras agrupaba las canciones, basándome en lo que cada una me movía dentro, me decía: ‘Éstas son del Sol, y éstas otras, de la Luna’. Esta idea llenó de sentido al álbum”, revela Ciara, que cuenta con la participación especial de Daniel Maza en arreglos, bajo y coros y Leandro Marquesano en arreglos, piano, guitarra, ukelele y sintetizadores. Grabado, mezclado y masterizado por Ariel Alejandro Gato, el disco cuenta con Sebastián Perkal como percusionista invitado.

ONLINE

Okupas

Veintiún años después de las emisiones en el viejo Canal 7, Netflix incorporará este martes los once capítulos de la legendaria miniserie producida por Bruno Stagnaro, codirector de otro título seminal del cine argentino, Pizza, birra, faso. Rodada un año antes de la crisis política y social de 2001, la historia de Ricardo (Rodrigo De La Serna), un joven de clase media, y sus nuevos compinches, El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri), tiene su punto de encuentro en una casona derruida, comienzo de una amistad problemática pero definitivamente profunda. Los tapes originales fueron remasterizados, intentando obtener la mejor calidad posible de imagen, pero la gran novedad es la incorporación de una nueva banda de sonido. Debido a problemas legales, los temas musicales fueron reemplazados por nuevas composiciones de Santiago Motorizado, un fan de la serie desde su transmisión original. Okupas está de regreso, preparada para encantar a una nueva generación.

Power Book III

Con el subtítulo Raising Kanan, Starzplay acaba de sumar el spin off de las dos entregas de la serie Power. Luego de un prólogo en 1985, la historia avanza seis años para contar la historia temprana de Kanan Stark (Mekai Curtis), ahora un adolescente de quince años, quien fue interpretado en su versión adulta por el rapero Curtis "50 Cent" Jackson. Hijo de la poderosa narcotraficante Raquel Thomas, Kanan crece en una Nueva York llena de pobreza, marginalidad y hip hop, dando los primeros pasos en un terreno que marcará para siempre su vida y la de aquellos más cercanos. Omar Epps interpreta a un policía muy especial en esta saga criminal y familiera llena de música, violencia y algo de melodrama.

CINE

La calle del terror

Escritas y dirigidas por la realizadora Leigh Janiak, las películas que integran esta trilogía de relatos de terror independientes, pero unidos por un ente en común –a su vez basados libremente en las novelas de R.L. Stine del ciclo Fear Street–, homenajean y revitalizan el subgénero slasher, cruzándolo con una vieja maldición lanzada por una bruja medieval. El primer film transcurre en 1994, con diáfanos guiños al clásico de Wes Caven Scream, mientras un grupo de jóvenes intenta sobrevivir al ataque de enemigos sobrenaturales. En el segundo, 1978 es el año elegido para contar la historia de un loco suelto en un campamento de verano, a la manera de Martes 13 y sucedáneos, al tiempo que la protagonista descubre una red subterránea de grutas y malvados secretos. Finalmente, la tercera entrega viaja hasta 1666 para describir el origen de todos los males, con la hechicera Sarah Fier prometiendo regresar una y otra vez al poblado maldito de Shadyside. Los tres títulos están disponibles en Netflix.

Cine italiano en la Lugones

La versión online de la Sala Leopoldo Lugones, disponible en la plataforma www.vivamoscultura.buenosaires.gob.ar, está ofreciendo hasta el 19 de agosto un “Encuentro con el nuevo cine italiano”, seis películas –una por semana– realizadas recientemente en el país con forma de bota. Habrá títulos de realizadores como Sergio Castellitto, Cristina Comencini y Roberto Andò, pero en estos días puede verse el notable largometraje documental de Gianfranco Rosi Fuocoammare, una investigación sobre la Isla de Lampedusa y su papel como lugar de desembarco masivo de inmigrantes ilegales. La programación completa y los vínculos para para ver los films pueden encontrarse en complejoteatral.gob.ar

TV

Debris

¿Qué pasaría en la vida real si, de un día para el otro, comenzaran a caer misteriosos escombros del cielo, sin razón aparente? Ese es el planteo de base de esta serie de ciencia ficción producida por la cadena NBC que la señal exclusiva OnDirecTV estrenará mañana en horario central. En la pequeña pantalla, un grupo especial (e internacional) de investigadores tiene como tarea intentar resolver el enigma, además de tomar recaudos para que las extrañas piezas no tengan consecuencias funestas sobre la población. No pasa demasiado tiempo hasta que los científicos y miembros de seguridad descubren que los escombros pertenecen a una nave espacial alienígena, y que cada trozo tiene una influencia poderosa ante la cercanía de los seres humanos. Jonathan Tucker y Riann Steele interpretan a los agentes de la CIA y el MI6 a cargo de la investigación y de la operación para descubrir el paradero de las personas que han comenzado a desaparecer como por arte de magia.

Lunes a las 21, por OnDirecTV.

El beso de Singapur

Basada en la novela de J.G. Farrell, esta saga histórica está centrada en la lucha de dos familias británicas adineradas por mantener sus prósperos negocios en Singapur durante los años de la Segunda Guerra Mundial, tiempos de colonialismo en el Sudeste Asiático. Son apenas seis capítulos (el primero debuta esta martes) en los cuales los conservadores clanes Blackett y Webb intentar unir en matrimonio a sus descendientes por el bien mayor de la empresa en común, justo en el momento en que las tropas japonesas comienzan a avanzar sobre el territorio. ¿A qué remite el beso del título? Eso es algo que los espectadores irán descubriendo con el correr de los episodios.

Martes a las 22, por Europa Europa.