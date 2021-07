El Senado de la Nación convirtió en ley el jueves a la noche el nuevo marco regulatorio de biocombustibles por 43 votos a favor y 19 en contra. La normativa pauta un corte mínimo obligatorio de 12% de bioetanol y una eventual reducción al 9% en las naftas, mientras que para el gasoil el corte mínimo del biodiésel será de un 5%, con una eventual reducción al 3%. Este punto fue el que generó mayor conflicto, particularmente en Santa Fe, ya que es la principal provincia productora de biodiésel. Si bien el porcentaje queda igual que en el régimen de 2006 que venció en mayo pasado, con los años el corte había ido aumentando por resolución de Nación.

De los tres senadores santafesinos, votó en contra Alejandra Vucasovich, que asumió en reemplazo de Carlos Reutemann por Juntos por el Cambio, y a favor los senadores del peronismo, aunque con posturas dispares. María de los Ángeles Sacnun defendió la ley, mientras que el senador Roberto Mirabella aclaró: "No es la ley que más me gusta. En absoluto, pero es la ley posible", sostuvo.

El senador Mirabella dijo en la sesión que "el debate en el bloque fue intenso" en relación a la iniciativa y explicó que "tuvimos un diálogo con el secretario de Energía de la Nación (Darío Martínez) y él se comprometió conmigo, con el bloque, con el presidente del bloque, a construir, a debatir y a formular en conjunto la reglamentación de la ley".

En otro pasaje de la sesión, la otra senadora peronista por Santa Fe defendió en toda la línea la ley. Sacnun dijo que la norma prioriza a las pymes y el empleo que generan, y ante las denuncias opositoras de que se trataba de una ley a medida del lobby petrolero, replicó: "No me gusta el lobby petrolero ni el lobby cerealero", en referencia a la presión que las grandes agroexportadoras ejercieron sobre los gobiernos provinciales y legisladores para que la ley no saliera con esos alcances.

Mirabella, en tanto, remarcó la necesidad de cambios en la reglamentación para que "esta industria que tanto ha crecido en nuestro país y en particular en mi provincia siga creciendo y se sigan sosteniendo los niveles de actividad, de empleo y de exportaciones".

Tras invocar que su "compromiso es con la economía de la provincia de Santa Fe" y remarcó su vocación para "defender muchas actividades económicas que son primordiales", reveló que pidió al gobierno nacional "un fondo compensador porque ese diferencial entre gasoil importado hoy y el biodiésel local no es significativo y eso se podría compensar con un fondo”.