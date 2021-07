Horacio Rodríguez Larreta se sacó ayer la primera foto de campaña con vistas a las elecciones primarias de septiembre junto a lxs tres candidatxs a diputadxs que encabezarán la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de un encuentro en la sede del gobierno porteño, el nuevo líder del PRO posó junto a María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto, caras visibles del armado del alcalde que logró desplazar al ala dura del macrismo. La titular del Pro, Patricia Bullrich, quien no aceptó quedar relegada al tercer lugar de esa lista, insistió por su parte en que “no soy candidata porque no quise”.

Lxs candidatxs que competirán desde el distrito originario y más amigable para el Pro visitaron durante cuatro horas la sede del gobierno en Parque Patricios para interiorizarse sobre distintos temas de la gestión. Vidal fue vicejefa de gobierno hasta 2015 para dar el salto a la Provincia de Buenos Aires, donde cerró su ciclo con una dura derrota de más de 20 puntos frente a Axel Kicillof que la llevó a desistir de reaparecer por el conurbano. “Fue traumático pero son decisiones de las personas”, dijo su ex jefe Mauricio Macri el jueves, desde Zurich, en referencia al nuevo pase de jurisdicción del Hada Buena. “Acá lo importante empieza el 13 de septiembre y ahí vamos a estar todos unidos”, se esperanzó el ex presidente, que tomó distancia de la interna partidaria para concentrarse en sus proyectos personales y en las distintas imputaciones penales.

Del encuentro de Larreta con el trío que encabezará su lista porteña, que se extendió durante cuatro horas, participaron los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, quienes expusieron sobre la situación epidemiológica de la Ciudad en el marco de la pandemia. El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y secretarios de distintas áreas hicieron un repaso de la agenda, resaltaron fortalezas y debilidades, y repasaron cuentas pendientes que seguramente saldrán a flote durante durante la campaña.

En la Ciudad que gobierna, pese a los pataleos de Bullrich, Larreta no sólo cerró un acuerdo con todas las líneas del Pro sino que incluyó a la Coalición Cívica y la UCR, que a través del senador Martín Lousteau ubicó en la lista a Tetaz. En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de septiembre competirán con un aliado menor, la lista de Republicanos Unidos que encabeza el ex ministro Ricardo López Murphy.

“Yo no soy candidata porque no quise”, refunfuñó ayer Patricia Bullrich, quien asegura que si quisiera “podría serlo perfectamente y presentarme mañana”. Sin admitir que el sector duro que representa fue marginado por Larreta, Vidal & Cía, la ex ministra de Seguridad se esmeró en explicar que “decidí no ser candidata porque el debate que se da en el Congreso desde la oposición es siempre reactivo, y yo creo que en este momento tenemos que generar abrir ese anhelo de esperanza y de progreso, que quedó enterrado con planes sociales y con la clase media que se cae”.

En la Provincia, en cambio, el Pro deberá afrontar unas PASO más genuinas con la lista del radicalismo que encabezará el médico Facundo Manes en la coalición opositora que ahora se denomina Juntos, ya no por un cambio. En ese distrito Larreta también logró alinear a las huestes del Pro detrás de la candidatura de su vice, Diego Santilli, quien sumó en los últimos días el apoyo del presidente del Pro bonaerense, Jorge Macri, y el caudal de votos que le garantiza el ex senador tránsfuga Miguel Pichetto.