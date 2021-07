Amigo que allí estás desde marzo 2020, amenazado como yo y como todos por una presencia tan invisible como poderosa, el 20 de julio “Día del amigo” he resuelto no darte el abrazo anhelado. ¿Por qué? Porque hay 100 mil argentinos que partieron quizás por un abrazo inoportuno, un acercamiento o un encuentro fugaz muy desdichado. Desde el negro día en que se expandieron estos virus y nos dejaron a todos los conscientes encerrados, la vida cambió mucho. Y como casi todos, en casa resolvimos aislarnos con exageración de higiene, jabón, barbijo y el alcohol recomendado. Guardamos la distancia y después nos vacunamos. Con tanta precaución casi te diría que sentimos que el virus pasaría de costado. Pero no fue así. Atacó a unos cuantos en mi familia. Y hay uno que aún continúa internado. Y por esa experiencia aterradora te escribo amigo en este día, para contarte lo que siente mi corazón ante cada llamado. Tengo miedo que me den malas noticias, esas casi anónimas personas que hoy están cuidando la vida de ese ser desconocido hasta ayer para ellos, por el cual no dudan en dar su vida y de los cuales espero a cada instante “ese” llamado. Cuando el teléfono suena, mi mano se extiende y mi corazón se quiebra. ¿Qué me dirán? ¿Qué respira mejor? ¿Que la fiebre le ha bajado? ¿Que los remedios están dando resultado? ¿O quizás me dirán aquello que no quiero escuchar? Te aseguro amigo, daría con gusto si pudiera, estar yo en el lugar del ser que amo. Mas no puedo hacer nada más que esperar. Con paciencia te explican. Muchas, muchas vidas se han salvado. Y así deambulando en esa espera cruel y amarga, llega el Día del Amigo y en vos estoy pensando. Te quiero, te extraño y te recuerdo, y en momentos tan crueles como estos, necesito tenerte a mi lado. Pero no he perdido la cabeza. Aún puedo razonar por encima del dolor acumulado. Por eso este Día del Amigo por verdadero amor he decidido no darte ese abrazo tan deseado.

Edith Michelotti