Carroceros

(Argentina, 2021)

Dirección y guión: Mariano Frigerio, Denise Urfeig.

Fotografía: Pablo Parra.

Sonido: Mariana Delgado.

Música: Adrián Guzmán.

Montaje: Natacha Valerga.

Protagonistas: Antonio Gasalla, Betiana Blum, Luis Brandoni, Lidia Catalano, Enrique Pinti, Cecilia Rossetto, Andrea Tenuta, Mónica Villa.

Sala: El Cairo. Viernes 23 y sábado 24 a las 20, jueves 29 a las 19, sábado 31 a las 20.

7 (siete) puntos

Con la sala habilitada para funciones presenciales, el viernes próximo a las 20 El Cairo Cine Público estrena Carroceros, el documental que la dupla Denise Urfeig y Mariano Frigerio dedican a seguidores, fanáticos y “enfermitos” de la película Esperando la Carroza. El mote “enfermitos” viene a cuento: es uno de los términos que la película emplea a partir del grupo de Facebook “Asociación de Enfermitos de Diálogos de Esperando la Carroza”, por donde pululan sólo los capaces de recitar parlamentos enteros de esa misma película que vieron, al menos, cientos de veces.

El recorrido propuesto por Carroceros se vale de la figura del también “carrocero” Mariano Frigerio, a partir de quien se enhebran aspectos variados y coincidentes, con el horizonte puesto en la película que Alejandro Doria filmara en 1985. Para quienes no estén en el tema, podría resultar sorprendente. La película de Doria provocó una marejada de entusiastas que se renueva y suma constantemente adeptos. ¿Cómo consiguió algo semejante? Puede ensayarse una apreciación: Esperando la Carroza supo, de manera precisa, ser desajustada con su tiempo. En ella pasaba algo diferente, que conectaba con lo cotidiano y lo gritaba desaforada. Lo cuenta la actriz Mónica Villa, al señalar que el director pedía más gritos a su actuación. Una especie de cacofonía familiar y de clase media que produjo parlamentos memorables, en un momento histórico del país cuando la letanía de la última dictadura se respiraba reciente.

Pero Carroceros no se dedica al análisis del film, antes bien, procura dilucidar quiénes son estas personas chifladas por la película. Para ello, organiza un casting y les sale al encuentro. El relato va y viene entre estas “audiciones”, visita locaciones reales como la casa de Elvira (China Zorrilla) (en el barrio de Versalles, hoy propiedad de una vecina) y la plaza por donde caminó Mamá Cora (Antonio Gasalla), entrevista a los actores, actrices y productora (Diana Frey). Como recopila anécdotas de rodaje, lo que se habla y dice guarda un interés inevitable, y entre lo que se recupera figuran imágenes de un backstage facilitado por Antonio Gasalla, en donde se lo ve al actor lidiar con el maquillaje y filmar algunas tomas. Pero el protagónico lo tienen, por supuesto, las y los carroceros.

Entre ellas y ellos, destacan personas y personajes como el organizador de los tours barriales, que sabe recordar a la multitud que lo sigue las escenas y diálogos por allí filmados; la profesora de teatro que admira a China Zorrilla y que, casi sin quererlo, terminó por lograr una mímesis vocal con la del personaje de Elvira; los impulsores en las redes de grupos como “Esperando la Carroza Remasterizada” (cuyo ímpetu no sólo logró el cometido sino también que se les contemplara en la difusión del film); o la presencia notoria de integrantes del colectivo LGBT entre las y los seguidores de la película.

De todo ello surge también algo más, que dice sobre el cine mismo y de una manera tal vez nostálgica. Según sentencia Mariano Frigerio, Esperando la Carroza es “la mejor película argentina de la historia”. Seguramente no, pero poco importa si no lo es. Lo indudable es que se sitúa de manera preferencial, única, en el legado fílmico argentino, vista su permanencia entre las generaciones más jóvenes y debido también, hay que decirlo, a la “suerte” que tuvo de no ser perdida o desaparecida ante la ausencia de (políticas de) preservación del patrimonio cinematográfico del país, de una gravedad todavía calamitosa.

Como se decía, es un documental nostálgico, porque dice sobre lo que el cine ya no es: un acontecimiento social y compartido en las salas, en las cuales se experimentaba algo que ahora ya no existe: la intimidad. Una soledad compartida, que de manera secreta hizo, en este caso, que la película se convirtiera en un lugar de encuentro todavía mayor, que trascendió al público de la época. En los “tours” y diálogos con gestos memorizados que Carroceros rescata, lo que se lee también es un intento por perpetuar algo que ya no está (el cine) pero aún, mutatis mutandis, permanece. Algo similar sucede en Desenterrando Sad Hill, el documental español donde un grupo de cinéfilos entusiastas se dedica a reconstruir el cementerio de la película Lo bueno, lo malo y lo feo, el western de Sergio Leone cuyas locaciones, de no ser por ellos, seguirían abandonadas y olvidadas. Justamente, la casa donde se filmó Esperando la Carroza exhibe una placa de la Legislatura, gracias a los vecinos que insistieron en su preservación.

A propósito, esta casa es inevitablemente visitada y asediada por fanáticos recurrentes. Pero sin poder entrar. Inteligentemente, el documental de Frigerio y Urfeig lo juegan a su favor y ensayan así su McGuffin: ¿será posible ingresar al “templo”, tal como bautizaron los fanáticos a la casa de Elvira? La respuesta hay que encontrarla en la película.