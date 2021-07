Le llegó el turno a Rosario Central para el debut en el torneo de primera división. Esta noche a las 20.15 enfrenta en Mendoza a Godoy Cruz. Para este primer compromiso el DT Cristian González no dispone del arquero Jorge Broun ni del delantero Marco Ruben, ambos convalecientes por covid y decidió no incluir entre los convocados a Emanuel Ojeda, Francesco Lo Celso y Lucas Gamba. Sí estarán Damián Martínez, Emiliano Vecchio y el recién regresado al club desde México Milton Caraglio. Ninguno de los tres estuvo en Venezuela para el partido que el canaya igualó con Deportiva Táchira por Copa Sudamericana. El Kily no confirmó el equipo pero se descarta que elegirá los once iniciales pensando en el partido de vuelta del jueves contra los venezolanos.