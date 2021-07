Empezó la cuenta regresiva del momento más competitivo para cualquier fuerza política: el cierre de listas. La medianoche del viernes los distintos frentes electorales tendrán que presentar las suyas. En ese contexto, la oposición llevó el proceso de discusiones internas a la vista de todos y no logrará ir con lista de unidad en provincia de Buenos Aires, el distrito clave de la contienda. El oficialismo, en cambio, decidió dar sus debates en el seno interno del frente y, por más que circularon rumores de los más variados, todo se lleva a cabo bajo un manto de misterio que puede llegar a generar sorpresas a último momento. Lo cierto es que esta semana el Presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se reunirán para tomar decisiones: quién encabezará la lista oficialista y quiénes acompañarán para abordar el desafío del Gobierno de fortalecer su posición en el Congreso de cara a la pospandemia y lo que queda de gestión hasta las elecciones presidenciales de 2023. En ambas fuerzas saben que será una semana de operaciones, tensiones y batallas, porque el que no consiga ocupar un cargo, tendrá que esperar dos años.

La estrategia del Frente de Todos, desde que comenzó la campaña, estuvo basada en darle valor al espacio de unidad construido en 2019 y reforzarlo poniendo foco en la centralidad a la gestión. Ese fue el primer pedido del Presidente a sus ministros, lo que hizo el gobernador Axel Kicillof desde su provincia y lo que llevó a cabo el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, al impulsar desde el Congreso distintos proyectos que apuntaron a dar alivio económico a la clase media. En diálogo con Página12, dos importantes consultores coincidieron en que el FDT como sello mide más que las distintas figuras que puedan poner como candidatos. También aseguraron que el FdT tendría una ventaja a nivel nacional por sobre el sello de Juntos, en una elección que, según adelantan, será muy polarizada.

"Todavía no tenemos una aproximación suficiente como para anticipar números, pero el peronismo unido siempre alcanza resultados mucho más competitivos que otras fuerzas y tiene un piso más alto que Juntos", expresó Ricardo Rouvier, titular de la consultora R.Rouvier & Asociados. "Si bien el voto antigobierno es mayor que el pro gobierno, la oposición se divide en varias partes: la porción más grande es de Juntos, pero además está la izquierda, los libertarios y otras fuerzas. Eso hace que, si bien hay un escenario bastante parejo, la ventaja se la lleve el FDT".



Artemio López, director de la Consultora Equis, en tanto, aseguró que “hay un sistema de preferencias construido en base a las marcas: el FDT y Juntos van a reunir entre ambos cerca del 90 por ciento de los votos, más allá de los candidatos. La tercera vía, en cambio --libertarios, Randazzo o la izquierda-- van a hacer una elección pobre". "El panorama estará muy polarizado, será una elección legislativa con una dinámica ejecutiva”, puntualizó.



Mientras tanto, la danza de los nombres para ocupar lugares en la lista oficialista de PBA sigue su curso. Según Rouviere, "en nuestros números tenemos en primer lugar a Daniel Scioli. Si él no es candidato --que es posible que no sea-- la que tenemos en segundo lugar es a Victoria Tolosa Paz. Fernanda Raverta, titular de Anses; Luana Volnovich, titular de PAMI, y Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de PBA, no miden mucho porque no son tan conocidos". Sobre Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y posible candidato, el consultor expresó que "es un poco más conocido, pero la marca sigue arrastrando al nombre".

Desde el entorno de Scioli aseguraron que "no está buscando una candidatura. Estará a disposición de lo que Alberto le pida, pero por ahora se siente cómodo y está entusiasmado con la tarea que lleva adelante en Brasil". Tolosa Paz, en cambio, sí está interesada en formar parte de la lista y se presenta como alguien capaz de articular a los distintos sectores del Frente. Otro nombre que sonó para encabezar en PBA fue el de Cafiero, pero Fernández expresó la clara decisión de que el jefe de Gabinete no cambie y su apoyo a Tolosa Paz. Sí estaría confirmado como representante del "albertismo" el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aunque no para encabezar.

En CABA el panorama parecería estar más claro. El Presidente ya habría señalado a su candidato: Leandro Santoro, asesor de Fernández. Como segunda en la lista se baraja la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Lo seguro es que en todas las listas deberán estar representados los distintos espacios del Frente: el del Presidente, que quizás sea quien finalmente elija a quién encabece la fórmula en PBA; el de la vicepresidenta; el de Massa; el de la Cámpora, representado por el diputado Máximo Kirchner; el de los movimientos sociales y el de los sindicatos.

Las internas en Juntos fueron menos discretas, con algunos de los principales nombres del espacio como protagonistas, como la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, principal alfil de Mauricio Macri. La UCR decidió disputar la hegemonía del espacio al PRO, lo cual provocó que en PBA las PASO funcionen como interna para Juntos: Facundo Manes encabezará una lista de la UCR y el PRO competirá con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, como principal figura. En CABA la principal fuerza opositora consiguió consolidar una lista de unidad, con Vidal encabezando la boleta, acompañada por Martín Tetaz y Paula Oliveto. Bullrich decoró su derrota con una narrativa de renunciamiento, y ahora lucha para que Fernando Iglesias sea incorporado en la lista.

Las preocupaciones de los argentinos

Según los consultores que conversaron con este diario, una de las mayores preocupaciones de los argentinos es la sanitaria. En ese sentido y en un contexto en el que el país superará este lunes los 37 millones de vacunas recibidas, estiman que este tema estaría "satisfecho" y genera opiniones positivas para el Gobierno. El problema, en cambio, sería la segunda de las preocupaciones que es la socioeconómica. "Allí se ven números preocupantes debido a que la situación en términos de ingresos familiares es crítica con respecto a los precios. Eso se nota fuertemente en los sectores de ingresos medios y bajos", expresó López. El especialista agregó que esta es una gran preocupación sobre todo "para sectores medios y medios bajos que quedan por fuera de los beneficios del Gobierno en la base de la pirámide social --Tarjeta Alimentar y distintos planes sociales--, pero también afuera de los beneficios para los altos salarios --como el corrimiento del mínimo no imponible a 150 mil pesos--. Allí está el núcleo del problema y es muy importante porque representa a casi el 40 por ciento de la población y al 15 por ciento de indecisos".

La vicepresidenta tomó nota de este reclamo dentro del oficialismo y hace 12 días se reunió en la Quinta de Olivos con el Presidente, el ministro de Economía Martín Guzmán, Cafiero y Kicillof. En este encuentro no se habló de nombres ni del cierre de listas, sino de cómo hacer para aliviar bolsillos y generar expectativas a futuro vinculadas a los temas económicos. Allí se gestó el bono de 5 mil pesos para los jubilados --que Fernández anunció en Lomas de Zamora la semana pasada-- y otras medidas que, según adelantaron a este diario fuentes oficiales, se anunciarán en los próximos días.

El martes, en principio, el Presidente participaría de un acto en la provincia de Chaco, donde además de presenciar el inicio de obras, se espera que haga otro tipo de anuncio vinculado a lo económico. El gobernador Kicillof, en tanto, ese mismo día participará de una actividad en la localidades bonaerenses de Saavedra y Guaminí, donde presenciará la licitación de la Ruta del Cereal acompañado, probablemente, por Katopodis, otro posible candidato en PBA.

Para esta semana, según informaron desde la gobernación bonaerense, no está previsto ningún acto en la Provincia con la vicepresidenta. La presencia de ella será clave en el encuentro con Fernández donde definirán los nombres y cerrarán las listas, el momento que todos esperan.