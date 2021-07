Un hombre de 40 años fue detenido en Las Heras, provincia de Mendoza y trasladado el sábado a Salta, sospechado del delito de pornografía infantil y posible grooming contra una adolescente de 14 años cuya madre hizo la denuncia en febrero de este año. La fiscala de Embarcación Gabriela Souto prevé imputarlo este lunes luego del control de legalidad.

La División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta, intervino en la investigación que duró 5 meses. Este 16 de julio mediante la colaboración de la misma división de la Policía de Mendoza, lograron el allanamiento y la detención del sospechoso.

La fiscala Souto sostuvo a Salta/12 que la causa es investigada como pornografía contra la infancia por "produccion de imágenes con contenido sexual de menores de edad". Aún no logró determinar la calificación de grooming porque falta el análisis del contenido de la extracción de datos de mensajes intercambiados entre el adulto y la adolescente. Contó que comenzaron la investigación cuando la madre, que reside con la adolescente en un pueblo de Rivadavia Banda Norte, denunció que vio las fotos de su hija de 14 años con parte de su cuerpo desnudo publicada desde un perfil desconocido en un grupo de facebook.

La fiscala dijo que la joven contó a su madre que intercambiaba mensajes con un perfil de facebook de un desconocido. Éste le pedía fotografìas, y ella le envió las que el sujeto luego expuso. La adolescente había cortado la comunicación con ese perfil, desde donde recibía presiones para enviar más fotografías.

Souto explicó que Facebook "se mostró colaborativo para dar los datos de los perfiles mediante los cuales (el acusado) se comunicaba con la nena. Con uno se contactó y con otro publicó las fotos de la niña". La fiscala dijo que el sujeto había aportado datos reales a facebook cuando abrió sus cuentas.

Las divisiones contra la Trata de Salta y Mendoza, lograron dar con el domicilio del sospechoso, mediante la orden del Juzgado de Garantias 1 en feria, se dictó la orden de allanamiento y lo detuvieron. La fiscala detalló que a este hombre le secuestraron 12 teléfonos celulares, una netbook, una computadora de escritorio, y tarjetas sim. Señaló que si bien es un caso concreto el que abordan en la causa, eso "no quita que pueda tratarse de un eslabón en el tráfico de imágenes pornográficas infantiles".

La fiscala señaló que la madre y su hija estaban asustadas respecto a la situación vivida. Destacó la importancia de la denuncia aunque se trate de un delito que se comete "en un pueblito" porque mediante la investigación pueden encontrar a los responsables. Souto explicó que ante estos delitos que se cometen contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes también pueden actuar de oficio pero siempre necesitan de las alertas, que se les informe al respecto.

Según indicó la fiscala la madre dijo que su hija está recibiendo asistencia psicológica de forma particular.

Prevenir el Grooming

El coordinador de la organización Grooming Argentina en Salta, Ramiro García Salado, señaló la importancia de la concientización respecto a este delito que puede encadenarse con otros y enfatizó en la necesidad de comunicación y confianza entre lxs adultxs responsables y los niños, niñas y adolescentes para la prevención. La fiscala además consideró que la Educación Sexual Integral es fundamental.





"La ESI básica y necesaria", coincidió Souto, para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer frente a las situaciones en que alguien pretende manipularlxs o seducirlxs. "Apelo a la comunicación, porque la vigilancia nunca es suficiente", sostuvo la fiscala respecto a la importancia de que puedan contar a sus padres, madres o tutorxs, lo que les sucede ya que estimó inevitable que las generaciones actuales tengan contacto con la tecnología.

El abogado García Salado explicó a Salta/12 que el grooming es un delito que atenta contra la integridad emocional, física y sexual de sus víctimas que son niños, niñas y adolescentes y enfatizó en que el desconocimiento lo hace más peligroso. En este sentido, señaló que 7 de cada 10 personas desconoce la existencia de esta problemática.

"Lo que evidencia la necesidad de continuar trabajando para visibilizar, prevenir y erradicar este flagelo. Nosotros desde Grooming Argentina tenemos presencia en más de 20 provincias del país. Tenemos equipos interdisciplinarios que trabajamos junto a organizaciones públicas, privadas, y organismos de cooperación internacional inclusive a los fines de llegar a esta concientización", sostuvo el letrado.

García Salado, indicó que a nivel país, hay un proyecto que impulsan desde la ONG con la presidenta provisional del Senado Claudia Ledesma Abdala para modificar el artículo 131 del Código Penal de la ley 26.904 que contempla el Grooming. Éste establece que será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

Lo que propone la ONG es agravar la pena, que se especifique los autores que pueden cometer el delito, y también que se puntualicen las circunstancias en que niños, niñas y adolescentes pueden resultar víctimas. Además contemplan que también pueden ser víctimas las personas con discapacidad intelectual aunque tengan la mayoría de edad.

También plantean agravantes para cuando los pederastas digitales sean "hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación, de la guarda o de la salud; funcionario público que se valga de su cargo para la comisión del hecho; aprovechando la situación de convivencia preexistente (...)".

El especialista instruyó respecto a que en el mundo infinito de internet, la exposición de las infancias y adolescencias es bastante grande. En Salta han logrado un convenio con el Ministerio de Educación para realizar capacitaciones en grooming a estudiantes, docentes y tutorxs de toda la provincia.

García Salado dijo que es alarmante el desconocimiento del grooming. Las mejores herramientas para contrarrestarlo son "el diálogo y la confianza de los chicos", manifestó.

A través de los chats en redes sociales o en las aplicaciones de juegos "los pederastas contactan a sus víctimas" haciéndose pasar por chicxs de su edad o no necesariamente, para generar esta confianza y cometer el abuso sexual digital, señaló García Salado. Alertó respecto a que en algunos casos los pederastas pueden usar el material pornográfico para ellos o para insertarlos en redes, incluso pueden intentar un encuentro real, para cometer otros delitos como femicidio o el abuso sexual.

Hasta agosto del año pasado, el especialista indicó que hubo 13 delitos de Grooming en el distrito judicial Centro, 13 en Tartagal, y 1 en Orán, agosto del año pasado.

"Ya tenemos la fiscalía específica (en Ciberdelitos), todavía no está funcionando pero ya se aprobó la ley", destacó García Salado. El especialista señaló que hay casos en que la policía desconoce el delito de grooming y no recibe las denuncias, por lo que también "sería de mucha utilidad que el personal policial , encargado del primer contacto, esté consciente de la existencia de este delito".

Cómo actuar

García Salado instruyó respecto a cómo actuar cuando un adulto toma conocimiento de una situación de Grooming. Entre sus recomendaciones mencionó que lo fundamental es no hacerse pasar por la víctima, porque esto en otras causas judiciales ha sido usado por la defensa de los acusados para argumentar que al comunicarse con un adulto no cometieron grooming.

También dijo que no se debe revictimizar a la víctima, no se les debe culpar de estas situaciones, ya que tanto chicxs como grandes pueden ser objeto de todo tipo de estafas. Además afirmó que no se deben reenviar los chats ni escrachar al pederasta porque éstos tienen otras víctimas y con la exposición pública pueden eliminar sus perfiles de las redes sociales.

El especialista dijo que lo que se debe hacer es denunciar ante la fiscalía o en la policía; contener a la víctima; sacar copia de pantalla de las conversaciones y tomar el número de teléfono de quien esta escribiendo para la denuncia.