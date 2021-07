El Hospital San Juan de Dios de La Plata no registra desde hace dos días internaciones de pacientes afectados por coronavirus, reveló este lunes su directora, Noemí Logiurato, quien atribuyó esta situación a "la maravillosa campaña de vacunación" que llevan adelante de los gobiernos bonaerense y nacional.



"Estamos en más de 48 horas de no tener nuevos internados de Covid-19", aseveró Logiurato. En ese marco, expresó: "Que no haya más internados Covid-19 lo estamos viviendo con alegría".



Asimismo, precisó que en el peor momento de la pandemia se llegó a tener "un 96 por ciento de ocupación en terapia" intensiva.



Logiurato sostuvo que "cuando llegó la pandemia de coronavirus los hospitales no estaban en la mejor situación pero el gobernador (Axel Kicillof) logró que tengamos camas, respiradores y que esto no colapse nunca".



"Nunca desbordamos pero sí trabajamos a full, con guardia a pleno y terapia al 96 por ciento", enfatizó y aseguró que "el trabajo en equipo fue lo más importante. Y la humanización de la medicina".



No obstante, la directora resaltó: "Hay que vacunarse, hay que seguir cuidándose, no hay que relajarse porque las vacunas y el cuidado son las grandes herramientas que tenemos contra el virus".

Felicdad en el Partido de la Costa

El hospital de Mar de Ajó desde hace seis días no registra ingresos de pacientes con coronavirus por primera vez en un año y medio. El personal médico celebró la ocasión subiendo un divertido video en redes sociales en el que se los ve bailando de felicidad en el pasillo del establecimiento.

Laura Antonia Torres, una de las empleadas del hospital, manifestó en los comentarios del video: “En cada uno de esos pacientes estuvimos, vivimos el dolor ajeno, sus inquietudes, sus llantos, sus ganas de bajar los brazos, sus ganas de ver a sus familiares…”.



El descenso de la curva de contagios es significativo en el Partido de La Costa, al punto tal de que el miércoles pasado ingresó a fase 3 luego de dos meses, tal como había anticipado el intendente Cristian Cardozo.