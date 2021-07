Investigadores de la universidad italiana de Padua y del Imperial College de Londres demostraron que el nivel de anticuerpos generado en las personas que tuvieron Covid-19 continúa siendo altos al menos nueve meses después de producirse la infección.

El equipo investigador halló que el 98,8 por ciento de las personas infectadas en febrero y marzo mostraron niveles detectables de anticuerpos en noviembre, y que no hubo diferencias entre aquellos que habían sufrido síntomas de coronavirus y los que habían sido asintomáticos.

El estudio fue realizado en 3 mil ciudadanos italianos y sus resultados fueron revelados en la prestigiosa revista científica Nature, donde se detalló que los niveles de anticuerpos se detectaron empleando tres tests para detectar tipos diferentes de anticuerpos que responden a diferentes partes del virus.





En los resultados también se hallaron casos de niveles de anticuerpos que aumentaron en algunas personas, sugiriendo una potencial reinfección con el virus. Esto proporcionaría un impulso al sistema inmunológico en quienes salen airosos de la enfermedad.



"No encontramos pruebas de que los niveles de anticuerpos entre las infecciones de sintomáticos y asintomáticos difieran de manera significativa, lo que sugiere que la fuerza de la respuesta inmunológica no depende de los síntomas y la severidad de la infección", apunta la autora principal del estudio, Ilaria Dorigatti, del Centro para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas y del instituto Abdul Latif Jameel para Analíticas de Emergencia y Enfermedades en el Imperial College.



La científica, no obstante, agregó que el estudio muestra que "los niveles de anticuerpos varían, a veces de manera notable, dependiendo del test utilizado".

"Esto implica que se necesita precaución cuando se comparan estimaciones de los niveles de infección en una población obtenidos en partes del mundo diferentes, con test diferentes en diferentes momentos", puntualizó.



También observó que "está claro que la pandemia no ha terminado, ni en Italia ni en el extranjero” y que, para avanzar, es de importancia fundamental continuar administrando primeras y segundas dosis de la vacuna así como reforzar sistemas de vigilancia como los de rastreo de contactos".