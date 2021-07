En agosto del año pasado denunciaron a un sujeto de 35 años por abusar sexualmente y de manera continuada de dos de sus sobrinas políticas. Pese a que se aplicaron los protocolos en los que se comprobaron los traumas de las víctimas, de 12 y 18 años de edad, la abogada, Silvia Barrientos, aseguró que “el fiscal Hugo Costilla nunca imputó y este hombre sigue libre y manteniendo contacto con las niñas”. Ayer domingo, pidió ante la Unidad de Violencia de Género que sea detenido inmediatamente, porque se llevó a la menor de las nenas “de paseo”.

La familia de adultos, compuesta de tres hermanos, dos mujeres y un varón, se enteró de lo que hacía el acusado (pareja de la hermana menor) cuando la niña de 12 se lo contó a su padre. La niña, quien fue criada sólo por el padre, había comenzado a orinarse en la cama y a mostrarse reticente con su tío político y, pese a que las tres viviendas están construídas en el mismo terreno, se negaba a salir y verlo.

La niña fue obligada a decir lo que le sucedía por la esposa del acusado, y delante de él, pero al escucharla el agresor lo negó. No obstante, conocer esta situación alentó a su prima, hija de la otra hermana quien hoy tiene 18, a contar que el mismo sujeto abusaba de ella desde que tenía 14 años.

En ese momento, relató que los abusos eran constantes y siempre cuando quedaba a su cuidado. Es por esto que la madre decidió denunciar lo que sucedía y contratar un abogado para que ayude en la causa.

Sin embargo, el caso, que recayó en la fiscalía de Hugo Costilla, no avanzó. Barrientos contó a Catamarca/12 que se realizaron los protocolos y las primas declararon en cámara Gesell, y que ambas entrevistas con los peritos determinaron el trauma y el miedo que le tenían a su tío político.

“Hoy-por ayer domingo- me cuenta la madre de la víctima mayor, que es a quien represento, que su hermana hace un tiempo viene tratando de convencer a la niña de 12 años para que vaya a su casa" y que también intenta convencer al padre de esta niña para que retire la denuncia. "Incluso me llamó porque estaba preocupada ya que se la habían llevado de paseo a Paclin y esto no debe pasar”, manifestó la abogada.

Para Barrientos, es la inacción de la justicia la que “permite que se vulneren los derechos de las niñas. Este hombre debería estar detenido o al menos, con restricciones. Trabaja como ordenanza en una escuela y fui yo quien tuvo que poner en aviso al Ministerio de Educación del peligro que puede representar”, detalló.

“Al enterarme de lo sucedido y del peligro que representa lo que me contaron me dirigí inmediatamente a la Unidad de Violencia de Género para pedir que este sujeto sea detenido de manera inmediata”, señaló.

“No podemos seguir admitiendo que sucedan estas cosas. Hay niñas vulneradas y leyes para cumplir. Estoy indignada con esto que sucede. Porque Costilla no es el único fiscal que hace esto. Debería existir una forma de controlarlos. Permitir lo que están permitiendo desde el Poder Judicial no puede suceder más”, concluyó la abogada.