Central intentó traerse algo de Mendoza sin poner el mejor equipo en cancha. Pero el objetivo estuvo lejos con el discreto rendimiento mostrado. Aunque ganaba con gol de Milton Caraglio, Godoy Cruz impuso juego y dominio para revertir el marcador y condenar al canaya a un debut con derrota. Kily González guardó algunos jugadores para la revancha de Copa Sudamericana del jueves ante Deportivo Táchira y el equipo sintió la ausencia de sus mejores hombres.

No fue un partido bien jugado pero no por eso careció de emociones. Central lució con juego intermitente. Se apoyó más en Zabala que en un Vecchio de esporádicas apariciones. Cuando el diez tomaba la pelota, le daba respiro a los canayas, sosteniendo el balón y las faltas que le cometían le daban freno a los ataques constantes, aunque no tan precisos, de los locales.

Vecchio regresó al equipo y sintió la falta de ritmo.

Romero tuvo para lucirse en varias pelotas, en un tramo del partido donde Godoy Cruz generó mucho ante un Central sin marca en el medio y sin posibilidades de salir jugando. Aunque la primera pelota de gol fue para Russo, quien definió desviado en el área chica ante un rebote que entregó el arquero de un disparo de Zabala.

Luego Romero pasó a la primera línea de la defensa con atajadas sucesivas a Bullaude y Ramírez, mientras Ojeda estrelló un zurdazo al palo izquierdo. En el cierre de la primera parte Central salió del ahogo cuando Vecchio tuvo más presencia. El diez generó una falta que le cometieron cerca del área y luego probó de tiro libre, en remate que el arquero llegó a desviar. Tan poco hizo Central en ataque que Caraglio tuvo mínimas oportunidades de integrarse. Para reaccionar, el Kily metió en cancha a Luciano Ferreyra en el segundo tiempo. Pero el partido sorprenderá a todos a los pocos minutos del reinicio: Almada cabeceó un tiro de esquina de Vecchio y Caraglio atropelló para empujar al fondo una pelota que pegó en el palo y nadie en el local logró despejar.

Central encontró condiciones ideales para ganar con solo tener una actuación discreta. Pero ya sin Zabala ni Vecchio, Godoy Cruz llegó al empate por medio de Leyes, quien solo tuvo que tocar la pelota que recibió de un rebote en el palo por derechazo de Ojeda. El juvenil que debutó en el equipo mendocino tuvo el segundo al minuto de juego, pero Romero atrapó su derechazo. Godoy Cruz se volcó en la búsqueda de la victoria, ya con un Central que hacía lo que podía y que tenía diez en cancha por roja de Villagra. Y a diez del final, Central se derrumbó. No resistió tantas ataques y Bullaude anotó el segundo con derechazo al primer palo, en jugada que nació en los pies de López por derecha. El Kily jugó ayer sin dejar de pensar en Táchira y lo pagó con una caída.

2 Godoy Cruz

Espínola

Acevedo

Badaloni

Ojeda

Pérez

Ramírez

Ortiz

Breitenbruch

López

Bullaude

Leyes

DT: Sebastián Méndez

1 Central

Romero

Martínez

Ferreyra

Almada

Franco

Zabala

Villagra

Vecchio

Giaccone

Russo

Caraglio

DT: Cristian González

Goles: ST: 3m Caraglio (C), 18m Leyes (GC) y 34m Bullaude (GC).

Cambios: ST: Desde el inicio Escobar por Pérez (GC), Sangiovani por Zabala y Ferreyra por Giaccone (C), 17m Torrent por Vecchio (C), 23m Marinelli por Russo (C), 28m Lomónaco por Ramírez (GC), 39m Colman por Badaloni (GC) y 42m Llano por Leyes (GC).

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Feliciano Gambarte (Mendoza)

Expulsado: ST: 24m Villagra (C).