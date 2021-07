Ashton Kutcher, el famoso actor estadounidense, tenía un pasaje para viajar al espacio a bordo de la nave de la compañía Virgin Galactic, pero al final se arrepintió y decidió no estar en la expedición. Su pareja, Mila Kunis, le pidió que no lo hiciera por sus hijos.

Kutcher pertenecía a un grupo selecto de solo 600 personas en el mundo, anotados para viajar con la empresa del multimillonario británico Richard Branson. Hace casi 10 años, antes de estar casado, Kutcher había comprado el boleto por 200.000 dólares.

Ante la pregunta de la periodista de Cheddar News por la venta del pasaje, Kutcher sonrió y lo primero que respondió fue lo siguiente: "Tocaste un tema muy sensible para mí". Acto seguido, explicó que luego de haberse casado y de haber tenido hijos, la esposa le dijo "que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio teniendo hijos pequeños". "Así que terminé devolviendo mi pasaje a Virgin Galactic. Se suponía que debía estar en el próximo vuelo, pero no estaré", expresó el hombre de 43 años.

Kunis y Kutcher tienen dos hijos: Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4. De todos modos, según dijo el actor de "Two and a half men", el hecho de que haya rechazado esta oportunidad no significa que renunció completamente a sus planes de viajar al espacio. La celebridad estadounidense aseguró: "En algún momento, iré al espacio".



Turismo espacial

Richard Branson cumplió la ambición de su vida en su primer despegue a las puertas del espacio el domingo 11 de julio. El cohete Unity -el primer viaje con pasajeros de su empresa- despegó desde Nuevo México, Estados Unidos, y pasó un poco más de una hora fuera de la Tierra. Luego regresó de manera segura a la superficie del planeta.



La misión del dueño de Virgin Group era evaluar la experiencia para abrir estos viajes al público e impulsar la incipiente industria del turismo espacial. Es así que se convirtió en el primero de los nuevos pioneros en probar sus propias naves. El turismo espacial tiene en competencia actualmente a Jeff Bezos, de Amazon, y Elon Musk, de SpaceX.

Virgin Galactic tiene previsto realizar otros dos vuelos de prueba en los próximos meses y su objetivo a futuro es realizar 400 vuelos espaciales comerciales al año.