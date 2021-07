El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su familia y unas 50 personas de su entorno figuran en la lista de más de 50 mil números telefónicos espiados a través del software Pegasus, de la firma israelí NSO Group.



López Obrador se refirió este martes a la investigación conocida como Proyecto Pegasus de Forbidden Stories y Amnistía Internacional, revelada por 17 medios internacionales. "Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no sólo de la persona que era el blanco sino de todo su entorno, desde luego me espiaban durante uno o dos años, muchos más; pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa y a mis hijos, hasta el médico que me atiende", afirmó el mandatario tras conocer la investigación.

En la lista figuran al menos 15 mil números telefónicos de personas en México que habrían sido consideradas de interés entre 2016 y 2017, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Según el diario estadounidense, The Washington Post, el número más alto de personas espiadas se encontró en México, el primer país del mundo en comprar Pegasus a la firma israelí, NSO Group, durante el gobierno de Felipe Calderón en 2011, a través de la Secretaría de Defensa, la Procuraduría General (la actual Fiscalía General), y el Centro Nacional de Inteligencia.