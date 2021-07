El ministro de Economía, Martín Guzmán, en representación de la Argentina, votó la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 650.000 millones de dólares, de los cuales el equivalente a 4.355 millones de dólares llegarían al país en agosto.



"Hoy Argentina dice sí a la nueva asignación de DEG por 650 mil millones de dólares, una decisión multilateral positiva para el mundo y para nuestro país”, sostuvo Guzmán en un comunicado, en el que también enfatizó que “liderazgos globales positivos y un trabajo de diplomacia multilateral del que Argentina fue parte hicieron posible este logro”.



La nueva asignación de DEG se distribuirá entre los países según su cuota de participación en el organismo. De esta manera, Argentina recibirá el equivalente a US$ 4.355 millones, lo que permitirá fortalecer la posición cambiaria del país.



La votación de los 190 ministros y gobernadores miembros del FMI finaliza el 2 de agosto, precisó un comunicado del Palacio de Hacienda. Si más del 85% de los votos son positivos y se aprueba la nueva emisión de DEGs, estos serían distribuidos antes de que finalice agosto.



Junto a otras naciones, Argentina apoya la creación de un mecanismo para redistribuir DEG de países que no los utilizarán hacia aquellos más necesitados de liquidez para lidiar con los desafíos de la pandemia y una recuperación sustentable e inclusiva.



Durante el último encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, se discutió la creación de un “Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad” para que los DEG de los países que no los utilicen puedan redistribuirse entre las naciones vulnerables y de ingresos medios.



Los DEG son un activo multilateral creado en 1969 por el FMI. Complementa las reservas oficiales de los países miembros, da liquidez pero no constituye una moneda en sí misma en el sentido estricto. Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas. En la actualidad éstas son el Dólar estadounidense, el Euro, el Renminbi chino, el Yen japonés y la Libra Esterlina, y el precio del DEG está determinado por el valor ponderado de dichas monedas.

El mayor de la historia

El último viernes, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, celebró el apoyo del Directorio Ejecutivo a la nueva asignación de derechos especiales de giro. "Ayer (jueves), el Directorio Ejecutivo del FMI expresó su acuerdo con mi propuesta sobre una nueva asignación general de DEG equivalente a u$s 650.000 millones -la más grande en la historia del FMI- para hacer frente a las necesidades mundiales de reservas durante la peor crisis desde la Gran Depresión", anunció ese día la titular del Fondo Monetario Internacional.

En esa misma línea, detalló: "Presentaré a continuación dicha propuesta a la Junta de Gobernadores del FMI para su examen y aprobación. Nuestra expectativa es que, en caso de que reciba esa aprobación, la asignación de DEG se lleve a cabo para fines de agosto".

"Esta es una inyección de ánimo para el mundo. La asignación de DEG reforzará la liquidez y las reservas de todos nuestros países miembros, afianzará la confianza y promoverá la resiliencia y la estabilidad de la economía mundial", destacó en esa oportunidad Georgieva.



Asimismo, recordó que en 2009 una asignación de DEG contribuyó significativamente con la recuperación tras la crisis financiera mundial. Y en ese sentido, deslizó: "estoy segura de que esta nueva asignación producirá beneficios parecidos".

De acuerdo con sus declaraciones, esto ayudará a todos los países miembros del FMI -particularmente a los países vulnerables- y fortalecerá su respuesta a la crisis producida por el Covid-19. "Nos mantendremos en estrecho contacto con nuestros países miembros en los meses venideros para definir opciones viables que permitan la canalización voluntaria de DEG de los países más ricos para respaldar a los más pobres y los más vulnerables; y ayudarlos con la recuperación tras la pandemia y lograr un crecimiento resiliente y sostenible, lo cual también contribuirá a estimular la recuperación económica mundial."