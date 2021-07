La ministra de Salud Carla Vizzotti confirmó este miércoles que fue solicitada toda la información para poder evaluar las medidas de prevención epidemiológica que se tomarán al regreso del plantel de Boca desde Brasil tras los incidentes que tuvieron lugar en la noche del martes, tras el partido que disputaron con Atlético Mineiro.

"Estamos pidiendo información de la situación para evaluar exactamente el riesgo y tomar una definición", aseveró la titular de la cartera de Salud, quien indicó que se encontraba en comunicación con su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para analizar la situación

En declaraciones formuladas a Radio La Red, Vizzotti destacó que una vez que reciban la información oficial y que evalúen "la situación y el riesgo", se va tomar una "decisión" sobre los pasos que deberá seguir el plantel de Boca una vez que regrese al país, por la tarde.

"Hay que evaluar exactamente cómo ha sido la situación. Necesitamos tener también la información del club. Tenemos que tener la información como se hace en todas las investigaciones epidemiológicas y, en función de eso, tomar una decisión", indicó Vizzotti. "Claramente esto es una situación extraordinaria y no siguió los mecanismos", aseveró la ministra quien insistió en que será tomada "una decisión" una vez que esté "relevada toda la información" necesaria. "Salen a las 15 desde allá, según informaron, así que hay tiempo para definir junto con con el club cómo trabajarlo", resumió la ministra.

En caso de que se considere que los futbolistas rompieron la burbuja, deberán permanecer aislados 10 días, por lo que no podrían jugar los partidos del sábado ante Banfield y del martes ante San Lorenzo, por la segunda y la tercera fecha de la Liga Profesional, respectivamente. En ese caso, la LPF deberá decidir si reprograma los encuentros o Boca deberá afrontarlo con juveniles o futbolistas que no viajaron para el encuentro ante Mineiro. Desde Brasil, el embajador argentino Daniel Scioli informó esta mañana que no se rompió la burbuja en ningún momento.

La delegación "Xeneize" abordará un vuelo charter a las 15 para trasladarse desde Belo Horizonte a Ezeiza, en un plan que se trastocó debido a los incidentes que se produjeron luego del partido ante el Mineiro, en una derrota por penales (3-1) que se produjo luego de haber igualado 0-0 al cabo de los 90 minutos.

En principio, Boca tenía previsto emprender el vuelo charter de regreso a la Argentina a las 23.15 de anoche para llegar a Ezeiza a las 2.40 de esta madrugada, algo que no se produjo porque la delegación debió prestar declaración en la comisaría sin poder descender de los ómnibus para no romper la burbuja sanitaria.

Debido a la tardanza en las declaraciones y como el aeropuerto de Belo Horizonte cierra a las 2 de la madrugada, la delegación debió pernoctar en la ciudad, y el regreso se pospuso para esta tarde.

El escándalo se generó por el malestar de los jugadores de Boca por un gol lícito anulado al lateral Marcelo Weigandt a instancias del VAR, que le hubiera dado al equipo la victoria y el pase a cuartos de final.

La palabra de Scioli

El embajador Daniel Scioli informó que apenas empezaron los incidentes solicitó al cónsul Santiago Muñoz “que se pusiera a disposición de la delegación de Boca para colaborar con asistencia legal y consular”.

“Se realizó la asistencia y acompañamiento consular a la comitiva del club, luego del encuentro, ante una Delegación policial. Se espera que todos los integrantes del equipo retornen al país en horas de la tarde”, dice el primer comunicado que compartió Scioli en sus redes.

Más tarde, el exgobernador bonaerense confirmó que los últimos tres integrantes de la delegación que debían prestar su declaración ya lo habían hecho, con asesoramiento y asistencia del Consulado en Belo Horizonte, por lo que la situación legal ya estaba resuelta. "La delegación se encuentra próxima a trasladarse al hotel, desde donde emprenderán su retorno a Buenos Aires en horas de la tarde. El Consulado en Belo Horizonte garantizó en todo momento la integridad de la burbuja sanitaria", completó Scioli.