A tres días del cierre de listas, el Frente de Todos sigue con las negociaciones internas. Ayer crecieron los rumores y todo indicaría que la lista en provincia de Buenos Aires la encabezarían la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. De ese modo, el primer puesto de una de las listas más importante de la elección lo ocuparía una persona elegida por el presidente Alberto Fernández y el segundo una elegida por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Otro de los confirmados para ocupar un lugar en las listas sería el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y restará saber quiénes completarán los siguientes 10 o 15 puestos que tienen chances de ingresar al recinto.

Fernández tuvo ayer un día intenso. Por la mañana presentó los nuevos DNI que reconocen identidades no binarias y por la tarde tuvo una serie de reuniones, entre ellas, habría conversado con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien estuvo en Casa Rosada reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dialogando sobre el cierre de listas y el proceso electoral en la provincia, que también será clave en la contienda electoral. La batalla en suelo santafesino podría llevarse a un ministro del gabinete: Agustín Rossi, titular de la cartera de Defensa.

En un rato de descanso, Fernández fue a conocer a la hija de Cafiero, que nació ayer, y al regresar, cuando fue consultado sobre las candidaturas en provincia y Ciudad de Buenos Aires, expresó: "Estamos bien". Se espera que en las próximas horas el mandatario se encuentre con la vicepresidenta para terminar de cerrar el armado. Sin embargo, desde el oficialismo desestiman que se trate de una "reunión cumbre", incluso algunos aseguran que el encuentro ya podría haber ocurrido.

Las reuniones para la confección de listas son variadas: este lunes, según supo Página12, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, estuvo en el Congreso donde se reunió con CFK. Antes de eso, circuló que De Pedro tuvo un encuentro con Santiago Cafiero y con el jefe de bloque en Diputados del FdT, Máximo Kirchner, que estuvo en Balcarce 50 el jueves pasado. Allí se habría delineado una lista que luego de Pedro habría llevado al despacho de CFK para validar. El nombre de Gollan puede haber sido resultado de todos esos encuentros, aunque también circuló que esa definición se tomó en una reunión entre Fernández y el gobernador Axel Kicillof.

Según pudo saber este diario, el gobernador bonaerense había asegurado que no quería que sus ministros ocupen un lugar en las listas porque necesitaba a todo su gabinete para la gestión en pospandemia. Sin embargo, aclaró que, si Alberto o Cristina se lo pedían, no habría cuestionamientos. De todas formas, no sería un cambio significativo ya que a Gollan lo reemplazaría su viceministro, Nicolás Kreplak, que también sonaba como posible candidato.

En una entrevista radial, al ser consultado por la posible candidatura de Gollan, Kreplak aseguró que “es verosímil" y "una propuesta muy interesante”. Además, el viceministro agregó que “Tolosa Paz representa a una parte del FdT, pero tiene diálogo con todos”. Sobre Gollan, destacó que “es muy conocido, ha defendido la gestión sanitaria de una manera muy correcta, pero además la pandemia seguirá siendo un tema de discusión y me parece muy bien que eso esté representado. Necesitamos espadas en el Poder Legislativo que nos puedan ayudar a transformar el sistema de salud como hace falta”. Kreplak se refería al tan mentada "reforma del sistema sanitario" que CFK mencionó en varias ocasiones. Gollan, cuando lideró la comisión de salud del Instituto Patria en épocas del macrismo, elaboró el documento que para muchos es el borrador de ese proyecto.

En las listas, más allá de los primeros nombres, deberá haber representación del resto de los espacios: del Massismo, la Cámpora, los movimientos sociales, los sindicatos e intendentes. Por parte de los sindicatos Hugo Yasky, secretario general de la CTA, confirmó que será candidato, de los intendentes suena el nombre del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, iría en representación de los movimientos sociales.

La lista del FdT en CABA también está en momentos de definición. Los posibles nombres para la fórmula son el del asesor presidencial, Leandro Santoro, la diputada Gisela Marziotta, el diputado Carlos Heller y la legisladora María Rosa Muiños, entre otros. Restará ver cómo se ordenan los nombres.