El Ministerio de Educación provincial estableció ayer los criterios generales para la vuelta a clases luego del receso invernal. Si bien mejoraron los indicadores epidemiológicos, se decidió continuar con la modalidad de burbujas con alternancia semanal, pero se incrementan los horarios. Para el primario sugieren tres bloques de 70 minutos y dos recreos de 15 minutos cada uno para ventilar las aulas. El secundario, en tanto, tendrá tres bloques de 70 minutos y uno de 35 minutos, alternados con recreos para descanso y ventilación. Desde la cartera educativa plantearon que la nueva modalidad comience en agosto para que en los casos que sean necesarios, las escuelas tengan la próxima semana para organizarse. "Nos proponemos más tiempo en la escuela y recuperar la jornada simple completa tal cual la conocimos antes de la pandemia", señaló la ministra Adriana Cantero.

A través de la circular 020, la cartera educativa provincial envió ayer una serie de pautas para encarar el segundo semestre. En paralelo, la ministra Cantero brindó más detalles en una conferencia de prensa. Allí señaló que el cursado va a apuntar a la "intensificación pedagógica, el cuidado de las trayectorias escolares, sobre todo las más fragilizadas, y también una extensión progresiva de la jornada escolar". La funcionaria agregó que "las y los docentes trabajarán en sus horarios reglamentarios y se recuperará una hora cátedra en el nivel secundario".

Para la intensificación pedagógica diseñarán dispositivos de acompañamiento. Habrá tutorías, jornadas especiales para enriquecer la experiencia escolar, determinación de enfoques de enseñanza en grupos prioritarios, acciones de acompañamiento para intensificación de la enseñanza desde el nivel inicial al último año del nivel secundario y técnico, y distribución de materiales y cuadernos. "Todo lo que esté por fuera de la jornada reglamentaria de los docentes, se realizará con recursos extras, excepcionales, con fondos nacionales y provinciales", aclaró la ministra.

Por otra parte, Cantero anunció que están analizando para la secundarias orientadas los Sábados Activos, que como el programa Verano Activo "buscará enriquecer y fortalecer las experiencias educativas de los adolescentes de tercer y cuarto año". Asimismo, en el último año de escuela secundaria, se implementará el Plan Egresar, para que las y los adolescentes terminen la trayectoria escolar obligatoria sin adeudar materias.

En la circular enviada a las escuelas desde el ministerio propusieron, si es necesario, que la semana del 26 de Julio al 30 de Julio puede ser un tiempo de comunicación y trabajo con toda la comunidad educativa para acordar los criterios propuestos para el segundo semestre, mientras en secundaria será una semana de exámenes programados. "A partir de agosto todos los establecimientos escolares ya cursarán obligatoriamente el nuevo modelo organizativo", indicaron.

Respecto a los institutos terciarios, Cantero indicó que "comenzarán sus clases en agosto y para esa fecha vamos a estar anunciando una instancia de presencialidad con alternancia y cuidados, tal cual lo estamos garantizando en la trayectoria obligatoria y en consonancia con lo que están pensando las universidades".

Mientras la conducción de Amsafé provincial analizaba ayer el texto enviado por el ministerio; el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero cuestionó el modo que eligieron las autoridades educativas para establecer las pautas de segundo semestre. "Lamentablemente el ministerio de Educación eligió volver a comunicarse por circular negándose al diálogo con los sindicatos. No hubo paritarias. No hay consensos. No hay precisiones. Todo gris", señaló. Además, el gremio que nuclea a los docentes de escuelas privadas ratificó la vigencia de la normativa laboral que establece que ningún docente trabajará ni realizará actividades los días sábado, domingo o feriados.