Mientras los ojos de gran parte del país están centrados en el minué del cierre de listas de las elecciones de medio término, la provincia de Corrientes se encuentra ya sumida en plena campaña, con la mirada puesta en las elecciones a gobernador del 29 de agosto. Con un desfasaje de dos años respecto al calendario nacional, Corrientes elige sus máximas autoridades provinciales y municipales en un escenario muy movilizado desde que el vicegobernador Gustavo Canteros rompió con la alianza gobernante (Encuentro Por Corrientes), en donde el radicalismo es el principal socio, para candidatearse como intendente de la capital por parte del Frente de Todos. "Hoy el peronismo está unido, se ha construido una gran frente provincial integrado por partidos de diferentes orientaciones políticas que presentan una propuesta superadora a la actual y nos da la fortaleza para construir otra provincia", explicó el vicegobernador. En diálogo con Página/12, Canteros se refirió a su relación con el gobernador Gustavo Valdés (que apuesta a renovar su mandato), el peso del peronismo en la provincia y su candidatura.

--Tras haber acompañado por más de ocho años la alianza gobernante se presenta como candidato del Frente Corrientes de Todos, ¿qué motivó esta ruptura?



--Hace más de tres años que vengo planteando esta aspiración de ser intendente. Yo no puedo ser reelecto vicegobernador ni puedo aspirar a ser gobernador por impedimento constitucional, por lo que en este marco venimos planteando la posibilidad de la intendencia de la Ciudad. Lo plantee al frente de la alianza a la que pertenezco y bueno, no fue considerado. Se me negó la posibilidad de una interna porque se impusieron las candidaturas a dedo y, frente a esa negativa, lógicamente tomé el camino que me permitía continuar con lo planeado: ser el intendente de la ciudad de Corrientes. Mi origen peronista motivó que me invitasen a integrar esta alianza del Frente de Todos, llevando la plataforma y el equipo que me acompaña desde hace tiempo.

--¿Cómo es la relación con el gobernador Gustavo Valdés después de la ruptura?

--Yo tengo una responsabilidad institucional que voy a cumplir hasta el 10 de diciembre. Fue el mandato popular el que me ungió como vicegobernador de la provincia y, más allá de que algunos hayan pretendido que renuncie, fue la gente la que me colocó en el lugar que actualmente estoy y tengo que continuar. Nuestra relación, mientras tanto, es normal, es una relación institucional de gobernador y vicegobernador, en la que yo sobre todo tengo responsabilidad en el ámbito parlamentario porque me toca presidir el Senado.

--¿Qué análisis hace de la gestión de Eduardo Tassano en la ciudad?

--La gestión actual es la de un intendente ausente. Es el gobierno provincial el que muchas veces viene a solucionar los problemas que existen en la ciudad más importante de la provincia. Frente a esa ausencia, nosotros planteamos una serie de propuestas para sacar a Corrientes del lugar que se encuentra en este momento. Porque la ciudad necesita un cambio. A mediano plazo, se plantea un proyecto de obras de infraestructura para dar contención a una ciudad que no ha tenido ningún tipo de mantenimiento urbano. A largo plazo, hay un proyecto de obras que están siendo conversadas con el gobierno nacional, como la construcción de un hospital de gestión municipal, la prolongación de la Costanera y un centro de convenciones para toda la región.

--En varias ocasiones hace mención a su origen peronista, ¿qué tan peronista se siente?

--Me siento peronista porque abrazo la justicia social como un desafío personal hace mucho tiempo. Porque entiendo la construcción del movimiento nacional como algo necesario para sacar adelante a la Argentina, a la provincia y a la ciudad. Y no soy de los que piensan que solo un pensamiento político puede lograrlo: Perón fue el gran mentor del movimiento nacional y para hacerlo hubo encuentros con distintos sectores políticos. Eso es justamente lo que llevamos adelante en la ciudad, en donde convergen pensamiento de izquierda y de derecha, desde el Partido Comunista a la Ucedé. Se busca priorizar los intereses de la provincia y de la ciudad.

--Al peronismo le ha costado hacer pie en la provincia hasta ahora, ¿por qué?



--Hubo muchos desencuentros en este tiempo. Pero hoy el peronismo está unido, se ha construido una gran frente provincial integrado por partidos de diferentes orientaciones políticas que presentan una propuesta superadora a la actual y nos da la fortaleza para construir otra provincia. Hoy el peronismo es una opción en la provincia, solo existen dos frentes electorales: el nuestro o el de la alianza gobernante. Nos acompañan los movimientos sociales y las ONG. Estamos construyendo algo diferente.

--¿Será difícil acompañar la candidatura de Fabián Ríos a la gobernación cuando este compite con su antiguo compañero?

--Yo tengo muchas coincidencias con Fabián, por eso estamos en el mismo frente electoral. Se que va a ser un gran gobernador, no quiero decir que va a ser mejor que fulano, pero sí que va a ser un muy buen gobernador. A él le tocó gobernar la ciudad de Corrientes durante los dos últimos años de gobierno de Macri, en la más absoluta soledad, sin acompañamiento nacional o provincial, y fue un de las intendencias más exitosas de la ciudad.

--A principio de año hubo un escándalo que involucró al ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo, cuando se descubrió que había trasladado irregularmente unas vacunas contra el Covid en su auto particular, ¿en qué estado está la investigación?

--Está en proceso judicial, es la Justicia la que tiene la gran responsabilidad de aclarar esto. Es un tema delicado y hay que investigar hasta las últimas consecuencias el grado de responsabilidad que le compete el ministro de Salud. En eso soy duro. El ministro tiene su justificación, en este momento se está investigando, pero yo no lo hubiese hecho.