Boca Juniors se presentó esta noche en el Solá con el plantel de la reserva, que dirige Sebastián Battaglia, para enfrentar al local Banfield por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Al cabo de la primera parte, el encuentro continúa igualdo en cero.











Al ingresar al estadio de Banfield, el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, esbozó una crítica contra el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, por el hecho de tener que presentar esta noche al equipo de la reserva que viene de jugar y vencer por 3-1 a su par de Banfield el jueves pasado.

"Estamos acá porque representamos la historia del fútbol argentino. Nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido", dijo Román en la cadena ESPN 2.

El exfutbolista, que esta noche por primera vez desde que es dirigente acompañó a su equipo en un compromiso de visitante, declaró su disconformidad por tener que jugar con juveniles: el plantel que viajó a Brasil, donde perdió con Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores, está aislado siete días por protocolo tras haber interrumpido la "burbuja" sanitaria, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

"Todo es raro. El presidente de la Liga (Marcelo Tinelli) el jueves a las nueve y media de la noche me mandó un mensaje diciendo que el sábado (por hoy) los titulares, si daban negativo el PCR, podían jugar el partido. Tinelli me dijo que iban a jugar y después me llamaron y me dijeron que no podían", agregó.

La respuesta de Tinelli

Marcelo Tinelli, cruzó con fuerza a Riquelme, al que acusó de tener un "pensamiento pequeño" por haber sugerido que su pedido de suspender los partidos ante Banfield y San Lorenzo fue rechazado para beneficiar al equipo de Boedo.

"¿Contra quién jugamos el martes? ¿Y de quién es hincha el presidente de la Liga?", preguntó, sarcástico, Riquelme, que también contó que Tinelli le prometió que los profesionales podrían presentarse en los dos encuentros y después se desdijo.

Tinelli respondió desde sus cuentas en las redes sociales: "Qué pensamiento pequeño Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la LPF y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares", escribió. "Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio", concluyó Tinelli, que está de licencia en su cargo de presidente de San Lorenzo.

Mineiro contraataca

Por otra parte, el club Atlético Mineiro informó este sábado que presentó una nota a la Conmebol en la cual solicita "severas sanciones" para Boca por los "actos ocurridos" después del encuentro en el cual el elenco de Brasil eliminó al equipo argentino de la Copa Libertadores.

"Atlético Mineiro informa que presentó en la Conmebol, a través de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), una nota solicitando severas sanciones al Club Atlético Boca Juniors por los actos ocurridos después del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores, en Mineirão, el día 20", indico la entidad en un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Asimismo añadió: "Hemos adjuntado documentos, videos y el reporte policial, que prueban inequívocamente la responsabilidad de Boca Juniors por los actos de los deportistas y miembros de la delegación, quienes violaron los principios de conducta del Código Disciplinario de la Conmebol. Integrantes de la delegación argentina intentaron irrumpir en los vestuarios de la comisión de arbitraje y, posteriormente, en el de Atlético; agredieron a guardias de seguridad y policías militares, y saquearon los bienes del estadio".

"Atlético Mineiro espera que la entidad que rige el fútbol en América Latina (Conmebol) sea firme y ejemplar en la sanción de los infractores, con el fin de frenar tales prácticas y, sobre todo demostrar al mundo del fútbol que actitudes como las que se han producido estarán sujetas a graves consecuencias. Si se adoptan tales medidas, la Conmebol estará haciendo una contribución relevante a la paz y al llamado 'juego limpio' en el fútbol", culminó.