Con lo que ya se conoce a nivel nacional como “la paradoja Santa Fe” donde el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner terminaron impulsando con más o menos intensidad candidatos cruzados a senadores y diputados para el Frente de Todos; las listas terminaron de cerrar antes de la medianoche de cara a los comicios nacionales del 12 de setiembre para las primarias abiertas y del 14 de noviembre para las generales. La negociación más ardua se dio en el peronismo donde el gobernador Omar Perotti y la Casa Rosada no pudieron acordar en todos los nombres propuestos y quedaron dos sectores definidos que a última hora ya no podían frenar para seguir negociando. Eso sí, desde ambos lados eran conscientes de que si la disputa debe darse, tiene que ser una puja lo más prolija posible para después enfrentar unidos y fortalecidos las generales en las que ponen dos bancas en juego en el Senado Nacional. Juntos por el Cambio no pudo achicar la oferta a menos de cuatro listas y el Frente Amplio Progresista retomó el nombre de pasadas gestas electorales pero tampoco hubo caso y tendrán dos listas que aprovecharán las PASO para que los electores resuelvan lo que no pudieron los dirigentes.

El lanzamiento del binomio Agustín Rossi-Alejandra Rodenas para senadores oponiéndose a la pretensión de Perotti de impulsar a Roberto Mirabella y Marilyn Sacnun; obligó al gobernador a barajar y dar de nuevo con Marcelo Lewandowski y Sacnun para el Senado y Mirabella como cabeza de la nómina de diputados. Una propuesta que logró convencer a la vicepresidenta, que respalda fervientemente a la actual senadora Sacnun.

El ministro de Defensa y la vicegobernadora ofrecieron el primer lugar de diputados al actual concejal del Movimiento Evita Eduardo Toniolli, que aceptó el desafío y negociaban al cierre de esta edición el resto de los lugares de la nómina de diputados. Oscar "Cachi" Martínez del Frente Renovador consiguió el tercer lugar en esa lista y Patricia Munier es la número cuatro. Faltaba definir el segundo lugar para una mujer en la nómina. Además, los diputados provinciales Leandro Busatto y Lucila De Ponti se inscribieron como suplentes de Rossi y Rodenas respectivamente.

Mirabella, Roy López Molina, Del Frade y Palo Oliver encabezan listas de diputados.

Las tensiones en el peronismo fueron en aumento y llegaron al punto en el que parecía a última hora que ya no se podía parar. Pasado cierto límite no había espacio para las negociaciones: ninguno podía ofrecer nada que conformara al otro. Un dato que llamó la atención por lo que configura hacia adelante es que Perotti se anotó como senador suplente de Lewandowski. Otros lo vinculaban a la tracción de su nombre en la boleta y también están los que creen que es una manera de decir "la interna me la hacen a mí".

En Juntos por el Cambio, la coalición del PRO y el radicalismo sufrió en Santa Fe la dispersión que tuvo esa alianza en todo el país tras la salida del poder en 2019. Por mucho que bregarán Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich entre otros, no hubo manera de alcanzar la unidad o al menos sintetizar la oferta electoral del sector en Santa Fe. El último intento había sido proponer a Miguel Del Sel como candidato pero rechazó el convite y se limitó a oficiar sin éxito de ordenador político.

Entre las cuatro nóminas que quedaron inscriptas están las de José Corral y Astrid Hummel para senadores y Roy López Molina para diputado nacional. La de la periodista Carolina Losada y Dionisio Scarpín que disputarán bancas para la Cámara alta nacional y Mario Barletta como diputado nacional. La otra nómina de JxC la encabeza Federico Angelini que reclutó a la mediática y actual diputada provincial Amalia Granata para fórmula para senadores y que tiene como precandidatos para la Cámara baja a los actuales legisladores Luciano Laspina y Gisela Scaglia. Laspina está al borde de batir un récord como legislador nacional por Santa Fe sin pisar prácticamente la provincia en todos estos años. Y la cuarta nómina de los “separados” por el cambio la encabeza el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, secundado por la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe Carolina Piedrabuena. Como precandidato a diputado nacional inscribieron a Gabriel Chumpitaz del PRO.

El FAP también se encamina a una interna. Por un lado, el socialismo quiere levantar las banderas de sus líderes y por eso sostiene la candidatura de Clara García, diputada provincial y esposa del fallecido Miguel Lifschitz, para el Senado acompañada del ex diputado provincial Paco Garibaldi. Mientras que para Diputados encabeza la ex intendenta Mónica Fein, seguida del ex ministro de Economía Gonzalo Saglione y la referente de Libres del Sur, Gabriela Sosa. Enfrente está el armado del resto de las fuerzas políticas con el intendente Pablo Javkin como uno de sus principales actores también con proyección de futuro. Fue el factótum del regreso de Rubén Giustiniani al Frente, quien encabezará la boleta de senadores junto a la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck. Para Diputados lo tienen al actual diputado provincial y ex intendente de Santo Tomé, el radical Fabián Palo Oliver.

Cuando pocos lo esperaban, apareció el ex concejal Jorge Boasso que se presentará como candidato para senador por el espacio Primero Santa Fe. Un frente conformado por el MID, la democracia cristiana y PAIS, que es el partido que conduce Marcelo "Pipi" Andrada del Sindicato de Recolectores. El ex concejal estará acompañado en la boleta por María Virginia Borga, nutricionista y docente santafesina. La apuesta incluye al diputado nacional Luis Contigiani quien buscará renovar su banca por afuera del Frente Progresista. Será secundado por otra mujer de la capital provincial, Claudia Soria, actual presidenta de la Mutual del Personal del Servicio Penitenciario.

Unite llevará a la diputada provincial Betina Florito y a la ex boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras como precandidatas para ambas Cámaras.

El Frente Social y Popular tendrá al legislador Carlos Del Frade como candidato a diputado nacional acompañado por la trabajadora social Eliana Tedini (oriunda de Vera). Y a la ex diputada Mercedes Meier y al educador popular y concejal verense Javier Barbona para el Senado.

La izquierda tendrá por su lado a la lista de Unir la Izquierda (Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista) que encabezan la socióloga Carla Deiana e Irene Gamboa para Diputados y el Senado. El MST presentará lista aparte.

Por el partido Proyecto Joven, Reina Xiomara Ibáñez será precandidata a diputada nacional (ex candidata a concejal de Rosario) y Tahiana Marrone (ex veterana de Malvinas) para el Senado. Ambas son dos candidatas trans.