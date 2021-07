La exgobernadora María Eugenia Vidal reveló cómo se compondrá su lista "Juntos Podemos Más" en la Ciudad de Buenos Aires y respondió a la polémica por su candidatura en un espacio distinto de la provincia de Buenos Aires. La flamante precandidata también presentó en su listado a dos personas que ingresan al panorama político por primera vez: el economista Martín Tetaz y la politóloga y becaria del CONICET Sabrina Ajmechet.

La representante se enfrentó ante la disyuntiva de su campaña anterior, donde se describió como "orgullosamente bonaerense" y su nueva candidatura que la ubicó en una lista de la Ciudad de Buenos Aires: "Creo que hoy la Argentina hoy discute problemas que van más allá de los porteños y los bonaerenses", dijo.

"La inflación en el supermercado y que vayas a comprar alimentos cada vez más caros no es un problema de un lado o del otro de la General Paz: es de los dos. Los problemas que tenemos con la educación y la discusión importante que tuvimos el año pasado por la apertura de escuelas es un problema de toda la Argentina, no un problema solo de la provincia y la Ciudad. Yo siento que he representado ambos distritos a lo largo de mi vida", agregó Vidal.