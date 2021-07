“El Frente de Todos inicia en esta fábrica la reconstrucción de la Argentina a partir de la producción y el trabajo”, aseguró Victoria Tolosa Paz, la precandidata que encabezará la lista de Diputados del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, el distrito clave de la elección legislativa que se aproxima. Finalizado el acto central que protagonizó el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de la PBA, Axel Kicillof, en señal de unidad, hablaron los candidatos con la prensa. Tolosa Paz, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan --quien la acompañará como cabeza de lista en PBA--, Leandro Santoro y GIsela Marziotta, la fórmula del oficialismo en CABA, anunciaron los principales lineamientos de la campaña. “El camino es el de la recuperación, la esperanza, la vuelta a la felicidad, a esos días que nos hicieron sentir a todos y a todas protagonistas de nuestra historia”, sostuvo Santoro, quien agregó que el objetivo en la Ciudad es que “en 2023 gobierne un compañero o una compañera del FdT”.

En un acto marcado por la unidad del espacio político construido en 2019, los cuatro candidatos resaltaron los ejes que buscarán imponer en el Congreso: la reactivación económica, con inversiones productivas y generación de empleo, el cuidado de la salud y la ampliación de derechos. Marziotta, que buscará renovar su mandato como diputada, destacó la labor parlamentaria del oficialismo: “a pesar de esta situación se lograron cuatro veces más sesiones que en el gobierno de Mauricio Macri”, y agregó que “durante la pandemia se siguió con la agenda que se tenía de ampliación de derechos”. “El compromiso es legislar para poner a la Argentina de pie. La puerta está muy cerca. Transitamos los últimos tramos de la pandemia y estoy convencida de que lo que viene es mejor”, concluyó.

Gollan aclaró que no va a pedir licencia como ministro durante la campaña. No lo considera necesario dado que “nuestra campaña es la gestión”, aseguró. El ministro de Salud bonaerense recordó que “cuando comenzó esta pandemia más de uno decía que la PBA iba a estallar desde lo sanitario y desde lo social. No pasó ni una cosa ni la otra. Tenemos 884 camas de terapia intensiva y llegamos a tener 2400, y tuvimos centenares, miles de vacunadoras, vacunadores, de militantes sociales, de la iglesia, de la comunidad organizada, trabajando casa por casa solidariamente”. Para finalizar hizo hincapié en el esfuerzo de la sociedad durante estos meses, que “en su mayoría se ha cuidado y ha tenido la valentía de enfrentar esta pandemia. Esto es lo que necesitamos para salir adelante”. Finalizada la pandemia, comenzará según el precandidato "un proceso de recuperación de fuentes de trabajo, de industria, de economía".

Las intervenciones de Tolosa Paz estuvieron centradas en la recuperación económica, que será un ejes de campaña. “No es casualidad que estemos en una Pyme que está apostando a la inversión, al desarrollo y a la creación de trabajo”, dijo. Más adelante señaló que la tarea de los diputados electos será “profundizar las grandes leyes que se impulsaron en el contexto de la pandemia”. “El Congreso volvió a tener la impronta para sancionar leyes para la Argentina, leyes para modificar la matriz impositiva y recuperar el nivel de inversión. Vamos a legislar en defensa de los trabajadores y trabajadores, vamos a seguir legislando en continuidad con el gran trabajo que han hecho nuestros compañeros durante estos años”, agregó.

La titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales también apuntó contra el armado de JxC --ahora “Juntos”-- y en particular contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal por presentarse en la Ciudad: “no puede dar cuenta de la gestión de cuatro años y elige no representar a los bonaerenses. Eso es una muestra de que no se quieren hacer cargo de la Argentina que nosotros queremos dejar atrás”, señaló. Tolosa Paz aseguró que “seguimos siendo coherentes en una idea de país, en los pilares para reconstruir Argentina” y retomó los dichos del Presidente al decir que la salida de la pandemia “está pronta”. “Lo que nos enseña la pandemia es que el Estado tiene que estar al lado de los que producen, de los trabajadores”, concluyó.

La Ciudad se presenta como un terreno históricamente adverso para el peronismo. Sin embargo, Marziotta y Santoro se mostraron optimistas. “Es cierto que desde 2003 el macrismo y el larretismo no pierden una elección en la Ciudad, pero también es cierto que en los últimos años se dio un proceso muy importante de recuperación de este espacio”, dijo Santoro. Para el candidato que encabezará la lista en CABA “el paradigma político del larretismo ya está en su ocaso”, ya que “los porteños y las porteñas se dan cuenta de que los temas de la agenda de los próximos diez años no están incluidos en la agenda del oficialismo de la Ciudad”. Se refirió puntualmente a que “ se está consolidando una mayoría social que quiere una Ciudad verde sustentable, ecológica, amigable con el medio ambiente, pero también comprometida socialmente”.