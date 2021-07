Alberto Fernández encabezó un acto de entrega de viviendas y créditos para la construcción en Merlo y en su discurso comparó los modelos del macrismo y del Frente de Todos. "Me impresiono cuando miro para atrás porque los votaron dos veces. Como en este barrio, quedaron 11.000 viviendas sin entregar y siempre me pregunto por qué alguien querría privar a una familia de una casa. Y pienso que prefirieron no recordar que las hizo Cristina a otorgarlas. Y en realidad las hizo el pueblo argentino. No es la casa de Cristina, no es la casa de Alberto, es la casa de ustedes", dijo el Presidente y subrayó que es "el Estado y no el mercado el que hace que una vivienda sea accesible".

Acompañado por ministros y por los principales precandidatos de las listas del FdT, Fernández repasó la gestión de Mauricio Macri: "Dejaron la Argentina sin rutas, sin puentes, sin agua. Llegamos al Gobierno y nos encontramos que en Salta había un problema de desnutrición por falta de agua. Y no dijimos nada y nos pusimos a trabajar en la obra pública y en la construcción de viviendas".

También diferenció la actitud del Gobierno y la ahora oposición respecto de la pandemia. "Algunos celebraban las muertes y otros hacíamos todo lo posible por impedirlas. En este año y medio tuvimos que resolver un montón de problemas porque habían dejado todo a medio hacer porque no les importaba", sostuvo el primer mandatario.



Noticia en desarrollo.