El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, analizó en Redacción IP la campaña política de cara las elecciones y fue crítico con la oposición. "La gente va a valorar que hayamos cuidado a la población y también va a valorar negativamente los palos en la rueda que intentó poner la oposición", sostuvo en diálogo con Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

" Parece que la representación de Juntos es la negación en la defensa de sus gestiones. Quien gestionó en la provincia de Buenos Aires no se animó a presentarse de nuevo a defender su anterior gestión y María Eugenia Vidal cruzó el charco para presentarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo mismo Santilli, que se presenta como candidato en una jurisdicción que no es la propia ", aseguró el jefe de Gabinete.

De todas formas, Bianco dijo que tiene muy buena relación con Diego Santilli, aunque no comulga con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en CABA por ser un modelo "de exclusión, elitista y donde las prioridades están puestas patas arriba".

"De Manes tengo un desconocimiento profundo, lo conozco muy poco y no tiene una posición política, aunque algunos antecedentes me preocupan. En 2002 armo un movimiento que se llamó 1810 para "refundar la argentina" sobre bases bastante endebles. Tiene un discurso lavado que no dice mucho", concluyó Bianco.