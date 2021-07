La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio comenzó este martes las audiencias con los testimonios de cuatro policías que intentaron detener a la turba de partidarios del expresidente republicano Donald Trump el pasado seis de enero.

La audiencia de este martes abrió con un video en el que se ve cómo una muchedumbre de gente ingresa de forma violenta al edificio del Congreso estadounidense. "Estén ahí, será salvaje", convocó el expresidente en su cuenta de Twitter semanas antes del asalto. Sus partidarios forzaron el paso con gases químicos, armas, insultos racistas y amenazas hacia los agentes que resguardaban la entrada. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes afines al magnate estadounidense.



La comisión investigadora está integrada por siete demócratas: Bennie Thompson, Zoe Lofgren, Adam Schiff, Pete Aguilar, Stephanie Murphy, Jamie Raskin, y Elaine Luria y dos republicanos: Adam Kinzinger, y Liz Cheney, hija del exvicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney (2001-2009). Los dos republicanos son críticos de Trump e incluso votaron a favor de su juicio político.

"Sabemos que hay evidencia de un ataque planificado coordinado. Sabemos que los hombres y mujeres que irrumpieron en el Capitolio querían descarrilar la transferencia pacífica del poder en este país", señaló durante la apertura el legislador demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión. De acuerdo con Thompson, se trató del ataque más violento desde que los británicos asaltaran la sede del palacio legislativo estadounidense hace más de 200 años.

"Matalo con su propia arma"



Aquilino Gonell, policía del Capitolio, fue el primero en brindar su testimonio. Gonell, nacido en República Dominicana, contó sobre las múltiples cirugías a las que se tuvo que someter por las lesiones que sufrió el pasado enero, además del trauma que aún hoy lo acecha. "Parecía una batalla medieval. Luchamos mano a mano, centímetro a centímetro para evitar la invasión", afirmó. “A las personas que siguen intentando minimizar este violento ataque a nuestra democracia y a nuestros oficiales, les sugiero que vean los videos”, expresó Gonell.

Su compañero, Harry Dunn, además recordó los insultos racistas que gritaban los seguidores de Trump mientras intentaban ingresar. “Nadie, nunca, jamás, me había llamado 'nigger' mientras llevaba el uniforme de policía del Capitolio", denunció durante la audiencia. Otro de los agentes que testificó fue Michael Fanone de la policía metropolitana del Distrito de Columbia. “Me agarraron, me golpearon, me electrocutaron, todo mientras me llamaban traidor a mi país. Corría el riesgo de ser asesinado con mi propia arma de fuego mientras oía los gritos de ‘matalo con su propia arma’ ”, recordó el oficial, quien sufrió un paro cardíaco y lesiones cerebrales tras ser atacado una y otra vez con su pistola taser.



Por su parte, Daniel Hodges, compañero de Fanone, también brindó su testimonio en el que calificó de terroristas a las personas que ingresaron de forma violenta al Capitolio. Durante la audiencia, el legislador demócrata, Jamie Raskin, le consultó a Hodges, de la policía metropolitana, qué pensaba sobre los legisladores que llamaban “turistas” y no “terroristas” a la turba de personas que irrumpió en el palacio legislativo. “Bueno, si así son los turistas estadounidenses entonces entiendo por qué a otros países no les caen bien los turistas estadounidenses”, afirmó Hodges.

Hasta la semana pasada la comisión investigadora sufrió diversos intentos de boicot por los representantes republicanos luego de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes rechazó el nombramiento de dos legisladores fieles a Trump para que integraran comité. Entonces, el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy retiró a sus cinco candidatos. Sin embargo, en lugar de tener un panel integrado sólo por demócratas, Pelosi nombró a dos republicanos: Cheney y Kinzinger.