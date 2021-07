El fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, ratificó ayer ante la comisión de Acuerdos del Senado la denuncia sobre la persecución del gobierno del ex presidente Mauricio Macri contra la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En medio de la defensa de su pliego para vocal de la Sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, De Vedia fue interrogado por las senadoras del interbloque de Juntos por el Cambio sobre la denuncia pública que hizo sobre el ahora prófugo operador judicial del macrismo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. El fiscal reitero entonces el encuentro que tuvo con Simón en la Casa Rosada, para interceder a favor de la “función institucional” de Gils Carbó y que la respuesta que el integrante de la llamada mesa judicial del gobierno de Cambiemos fue que si la Procuradora no presentaba su renuncia terminarían "presa ella y sus hijas". Con la ratificación del fiscal ante los senadores, el interbloque macrista adelantó que votará en contra de su ascenso por “falta de imparcialidad”.

La convocatoria de la comisión de Acuerdos del Senado para tratar 15 pliegos judiciales, rompió con la escasa actividad del Congreso en el marco del receso invernal y el comienzo de la campaña electoral. La reunión se desarrolló sin sobresaltos, hasta que poco antes del final se trató el pliego de De Vedia que reabrió la discusión sobre la Mesa Judicial macrista, denunciada por el “armado de causas” para perseguir a dirigentes opositores y a funcionarios judiciales que no accedieran a sus pedidos.

Primero, De Vedia expuso ante los senadores que deben analizar su ascenso como vocal de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña. Luego, durante la intervención de los senadores las macristas Guadalupe Tagliaferri y Laura Rodríguez Machado, que lo señalaron como "parcial" y de tener "intencionalidad política" al decidir revelar la reunión con el asesor de Macri tres años después de ocurrida.

Tagliaferri lo interrogó sobre su reunión con Rodríguez Simón, el 26 de octubre de 2017; si lo unía con él algún parentesco, y si hubo en ese marco una amenaza hacia Gils Carbó. En busca de mellar su credibilidad, la senadora porteña también le preguntó si se había propuesto como reemplazante de Alejandra Gils Carbó.

De Vedia respondió que le pidió una reunión en aquel año a Rodríguez Simón, con quien lo unía un vínculo familiar por ser esposo de una prima del entonces asesor presidencial, para pedirle que "termine la embestida" contra Gils Carbó, quien a su criterio "estaba haciendo un buen trabajo en el Poder Judicial".

"La respuesta fue 'si me trae la renuncia de la Procuradora esto se acaba acá, si no, entonces meteremos presas a las hijas y a ella'. Me quedé sorprendido, no la esperaba", expresó el fiscal en la audiencia presidida por la senadora del Frente de Todos (FdT), Anabel Fernández Sagasti.

"Veíamos una embestida mediática que nos preocupaba. Yo era un fiscal que veía con buenos ojos el trabajo que se estaba haciendo (Gils Carbó) en la Procuración y sabía que a ella también le generaba tristeza y preocupación", aseguró De Vedia ante los senadores.

El funcionario judicial explicó que decidió hablar ahora por "un tema de conciencia". "Lo digo ahora porque sentía que tenía algo callado y que si lo decía ahora podía ayudar", insistió De Vedia, que negó ser “parcial” como afirmaron las senadoras macristas.

Cuando se le preguntó el motivo por el cual no acudió a la Justicia a formular la denuncia correspondiente tras la amenaza de Rodríguez Simón, De Vedia sostuvo que no lo hizo porque "la destinataria del mensaje era la Procuradora y si alguien tenía que denunciarlo era ella".

Y agregó con respecto de su decisión de ir a los medios en marzo pasado, De Vedia tomó la decisión cuando leyó que Gils Carbó iría a juicio oral. “En ese momento me cae una ficha y dije: ‘Yo tengo algo que puede ayudar a la Justicia, porque tengo un elemento que es importante que la comunidad lo sepa, y también el Poder Judicial’”.

De Vedia también rechazó las versiones que indicaban –como preguntó Tagliaferri— que se habría propuesto ante “Pepín” Simón como candidato a procurador. Y recordó especialmente que uno de los primeros pliegos que "bajó" el gobierno macrista fue el suyo, por haber impulsado varias denuncias contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos que manejaron el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

A pesar del esfuerzo por desacreditar al fiscal y manifestar su rechazo al pliego de De Vedia, los senadores del interbloque macrista no pudieron evitar que se volviera a instalar el debate sobre el rol de la mesa judicial del macrismo y del operador estrella de Macri, "Pepín" Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia para eludir la investigación judicial como parte de una presunta asociación ilícita para perseguir, presionar e intentar desapoderar a los dueños del Grupo Indalo, que investiga jueza María Servini.