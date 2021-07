La Selección Sub 23 empató en la mañana del miércoles por 1-1 ante España y con ese resultado se quedó afuera del torneo olímpico ya que no logró clasificarse como segundo del grupo C a los cuartos de final. El equipo ibérico, con 5 puntos y Egipto, que se impuso por 2-0 ante Australia, con 4; igual puntaje pero mejor diferencia de gol que Argentina, se quedaron con los dos pasajes.

Argentina intentó defender su arco durante casi todo el partido, esperando una jugada que le permitiera convertir, pero fue España la que dio el primer golpe en el segundo tiempo con un tanto de Mikel Merino, a los 65, cuando el arquero Jeremías Ledesma había sido protagonista casi excluyente.



Recién ahí reaccionó la Albiceleste, pese a que el único resultado que le servía para clasificar era la victoria, y encontró la igualdad a falta de tres minutos, con un cabezazo de Tomás Belmonte.

Después de la derrota frente a Australia (0-2) y la victoria sobre Egipto (1-0), Argentina -bicampeona olímpica en Atenas 2004 y Beijing 2008- se quedó sin la clasificación a cuartos de final, tal como le ocurrió en Río 2016, aunque en un contexto diferente, porque en ese momento tuvo muchas complicaciones para armar su plantel.

Es cierto que, el entrenador Fernando "Bocha" Batista también tuvo negativas de clubes para esta convocatoria, sobre todo con los tres futbolistas mayores permitidos.

Ya hay cuatro selecciones clasificadas a cuartos de final: Costa de Marfil, Nueva Zelanda, Brasil y Corea del Sur.