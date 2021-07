El 21 de Julio, Victoria Núñez, una chica trans de 27 años, sufrió una crisis emocional que culminó en un travesticidio en manos de las fuerzas represivas de Entre Ríos. No fue el único asesinato de este tipo durante julio. Fátima Belén Barrios, una joven trans de 29 años, murió en una comisaría en Formosa en circunstancias “inciertas": “Me dijeron que mi hija falleció de una sobredosis pero antes me dijeron que ella se hacía la retobada, que no le quiso dar los datos de ella. Yo estoy segura de que la mataron a golpes”, concluyó su mamá en una conferencia de prensa.

Vicky, como le decían todxs sus amigues, se encontraba en Paraná al momento del hecho y estaba acompañada por su novio que, ante su descompensación, alertó a la policía. Por motivos legales Agustina Sofía, una de sus amigas más cercanas, no puede precisar detalles. Pero todxs sabemos lo que, seguramente, pasó. “La redujeron entre más de seis policías. Hubo una situación de abuso policial, negligencia por parte de los efectivos y la ausencia de paramédicos”. Todo esto ocurrió a la vista de su mamá que, desesperada, les pedía que paren. Ahora, ella testificará para que haya justicia por su hija.

¿Por qué pensás que la policía actuó con tanta violencia? ¿Vicky estaba poniendo en riesgo la vida de alguien o la propia?

Agustina: Ella era pacienta psiquiátrica y yo estuve presente en muchos momentos de crisis emocionales que tuvo, donde sí pude contenerla. Se ve que ella en ese estado, al ver a la policía, se habrá puesto más nerviosa. Vicky les tenía realmente mucho miedo, por situaciones que había vivido y pienso que eso la debe haber asustado más, lo que hizo que siga en ese estado de brote al no haber podido reconocer a quién tenía al lado.

¿Qué ocurrió luego?

La ambulancia cayó mucho después que la policía. A la mamá no la dejaban acercarse y le decían que la habían calmado, que estaba dormida.

Esta semana, el “Chano” Charpentier, volvió a ser noticia. El cantante de Tan Biónica, que muchas veces manifestó abiertamente su lucha contra el consumo problemático de drogas, fue baleado por la policía en medio de una situación de excitación psicomotriz. Sobrevivió y ahora se encuentra en el sanatorio Otamendi recuperándose de múltiples cirugías. En medio del dolor, su madre tuvo que salir a desmentir lo que afirmaban los titulares: que había tenido un brote psicótico, -un cuadro que varios periodistas se atrevieron a diagnosticar-, que estaba amenazando a un oficial, que había agredido a un policía con un cuchillo, que había puesto en peligro su propia vida y la de su mamá. Tras estos hechos de violencia policial, una pregunta empezó a circular en las redes: ¿por qué dejamos en manos de policías sin entrenamiento con respecto a los padecimientos de salud mental el abordaje en estos casos? ¿Los prejuicios acerca de estas enfermedades le dan carta blanca a las fuerzas represivas para someter sin medir violencia ni mediar palabra? ¿Por qué no se cumplen los protocolos estipulados para la intervención en casos de crisis emocionales? ¿A dónde hubiese ido el tiro si Chano no fuese un músico famoso de San Isidro?

¿Creés que si Vicky hubiese sido una chica cis blanca la historia hubiese sido diferente?

-Totalmente. Hoy justamente en todos los noticieros están hablando del caso de Chano, que me parece importante que se visibilice también, para que se vea el abuso policial y su manera de actuar ante una crisis emocional. Pero el caso de Vicky no salió en ningún lado. Ahora se está reclamando justicia para que se esclarezca el caso. Porque hay responsables de esto, porque violentar a una persona en una crisis no es la manera. El abordaje debe ser con métodos de respiración y palabras de amor y contención.

Ayer, en distintos puntos del país, diferentes agrupaciones LGBTIQ marcharon en las calles para exigir que esta vez sea diferente y que no haya impunidad por los travesticidios de Fátima y Victoria; también, por la aparición urgente de Tehuel. “Dejen de querer plantarnos miedo, recuerden que ya nos lo sacaron todo”, escribió Agustina Sofía en su Instagram, donde agradeció a quienes participaron de las manifestaciones por su amiga, que conocía desde hacía trece años. “Que esto no quede en la nada. Que esta furia se vuelva amor. Hoy me toca a pedazos recomponerme para que esto no quede así. Esto fue un travesticidio a manos del estado. Hoy necesito que la voz de mi ami llegue a todas partes del mundo”, compartió en un posteo donde se ve a Vicky riendo junto a sus amigos, vestida para salir de fiesta, en un video que se hizo viral.