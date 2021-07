El púgil argentino Francisco "Bebu" Verón, de la división de hasta 75 kilogramos, quedó este miércoles por la noche eliminado en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio, al perder en fallo dividido con su par dominicano Eudi Cedeño Martínez.

En el Arena Kokugikan de la capital japonesa, el bonaerense de 22 años, fue superado por un ajustado 3-2, al cabo de los tres rounds, según el veredicto de los jurados.

Los jueces Miguel Anco Bobadilla (Perú), Radoslav Simon (Eslovaquia) y Mohamed Besmi (Argelia) vieron ganar al centroamericano por 29-28. Mientras que el mongol Tsogtgerel Tserenkhand (30-27) y el ucraniano Pavlo Vasylynchuk (29-28) le otorgaron el triunfo al oriundo de José León Suárez, integrante del equipo de Marcos "Chino" Maidana.

"Hice una buena actuación pero no se me pudo dar. Me tenía que cuidar más de la mano de atrás de él, que es la que más conectó, eso es lo que me faltó. Yo tenía que terminar mi ciclo amateur con una Olimpíada, esto significa mucho", reflexionó el de José León Suárez tras la caída.

Cedeño Martínez, quien venía de dar la nota en su primer presentación y ganar por nocaut técnico al venezolano Eldric Sella Rodríguez (compite por el equipo de Refugiados), dominó las alternativas en el comienzo, aunque luego fue cediendo terreno e iniciativa, a partir de que el cansancio hizo mella en su rendimiento.

Inclusive, el argentino pareció más entero en el tercer y último round, conectando golpes –aunque en forma desordenada- al rostro de un Cedeño Martínez que terminó el combate con la guardia baja durante un largo tramo, debatiéndose entre el cansancio y la confianza.

Verón no pudo aprovechar el estilo de combate del dominicano, de brazos caídos y maniobras un tanto controversiales, que de todos modos no pasaron de las advertencias de la árbitra Nelka Thampu, de Sri Lanka.

El joven Verón, quien también suele desempeñarse como remisero y estudia en la Universidad de Hurlingham, había derrotado en el estreno al sueco Adam Chartoi (5-0). El bonaerense, que tiene tres combates como profesional en la categoría mediano (todos ganados), se convirtió en el último exponente del pugilismo masculino argentino que se despidió de Tokio.

Anteriormente habían caído el santafesino Mirco Cuello (peso pluma, hasta 57 kilos, segunda ronda, por 1-4); el salteño Ramón Quiroga (peso mosca, hasta 53, primera ronda, por decisión unánime de 5-0) y el entrerriano Brian Arregui (peso welter, hasta 69, primera ronda en una decisión muy polémica de los jurados de 2-3).

La ilusión del boxeo argentino, que no gana una medalla olímpica desde Atlanta 1996 con Pablo Chacón, quedó en manos de boxeadora">la única boxeadora albiceleste, Dayana Sánchez, que competirá este viernes, a las 5.30 de la Argentina, con la turca Esra Yildiz en una pelea correspondiente a los octavos de final del cuadro femenino del peso ligero (hasta 60 kilos).