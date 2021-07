La jefa del programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Adriana Jure, explicó que desde hoy se habilitará el registro para que adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo, puedan vacunarse contra la covid-19.



“Todavía no tenemos fecha de inicio de vacunación para este rango etario, estamos aguardando los lineamientos de la Nación, ya que comenzará de manera simultánea en toda la Argentina”, dijo la funcionaria.

La provincia recibirá en la fecha una partida con 28.560 dosis de la vacuna Moderna, avalada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para adolescentes. Esta vacuna se administra en dos dosis, con un intervalo mínimo de 28 días.

El secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, manifestó por su parte que los adolescentes se podrán registrar desde las 9 de hoy en la página vacunate.salta.gob.ar

Agregó que “es importante que se coloque bien el número de teléfono y el mail, ya que por estos canales se enviará la notificación del turno, indicando el día, horario y lugar de la vacunación”.

Güemes expresó que en aquellas áreas operativas que no se rigen por el sistema de turnos de la web, las personas deberán consultar sobre el registro en el hospital local.

Jure dijo que los adolescentes de 12 y 13 años inclusive, deben ir acompañados con algún familiar para recibir la vacuna. Y, “si bien sabemos que los mayores de 14 años pueden concurrir solos, se aconseja que sean acompañados por alguien”.

Quienes pueden inscribirse son las personas entre 12 y 17 años que presenten: diabetes tipo 1 o 2, obesidad grado 2 (IMC mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40). Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. También, quienes tengan cardiopatías congénitas, enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes), síndrome nefrótico y enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave.

Asimismo, podrán inscribirse para ser vacunados quienes necesiten de oxígeno terapia, padezcan enfermedad grave de la vía aérea, necesiten hospitalizaciones por asma y padezcan de enfermedades hepáticas como cirrosis, hepatitis autoinmune.También, personas con VIH, pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas, pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”, personas con tuberculosis activa, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo o que tengan síndrome de Down, personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos, adolescentes que viven en lugares de larga estancia, personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual, personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente, personas con pensión de ANSeS por invalidez (aunque no tengan CUD) y personas con pensión de ANSeS por trasplantes (aunque no tengan CUD).

Nuevos casos

El Ministerio de Salud informó que ayer se notificaron 420 casos nuevos de covid-19 en la provincia, de los cuales 387 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 33 fueron definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 516 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con covid-19.

En la jornada del martes 27 se notificaron 1790 testeos, de los cuales 328 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 18 por ciento de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 74.613 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 66.184, lo que representa el 89 por ciento.

Hay 214 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 124 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por covid-19 en Salta suman 2065.

En el departamento Capital se registraron 226 casos, y en los departamentos más cercanos, Cerrillos notificó 26; Chicoana, 8; General Güemes, 14; La Caldera, 3; La Viña, 1, y Rosario de Lerma, 8.

En la zona norte, en tanto, Rivadavia informó de 10 contagios; Orán, 24 y San Martín, 44.

En los Valles Calchaquíes y la Puna, el departamento Santa Victoria acumuló 8 positivos; San Carlos, 3; Molinos, 1; Cafayate, 1, y Cachi, 2.

En zona sur, Anta incorporó 22 contagios; La Candelaria, 3, y Metán, 16.