Con un sonido de entraña rockera, el disco Todo desliza (Polvo Bureau) propone un matiz distintivo en la trayectoria del grupo rosarino Camperas. En su trabajo anterior, de nombre homónimo y editado en 2017, las melodías surcaban otros rumbos. Pero lo cierto es que nada está alejado sino, antes bien, conectado. Camperas se anima a ahondar en la raíz del asunto, y las seis canciones del grupo que conforman Federico Oti (bajo y voz), Tomás Belloso (guitarras, teclados y coros) y Martín Ramos (batería y voz), exhiben una felicidad nueva, revestida de aquellos ritmos fundantes y siempre actuales.

“Nuestra idea era expresar la música que siempre escuchamos, quisimos hacer un revival de la crudeza de aquella música, la de los ’60 y ’70 y volver a esas raíces, que no las habíamos tenido en el primer disco, que tuvo otro estilo”, explica Oti a Rosario/12. El tránsito entre los dos álbumes de Camperas obedece también a la reformulación de sus integrantes. Como señala Oti, “ahora quedamos tres, y quisimos aprovechar el formato trío para hacer algo más crudo y potente, y estamos conformes con el resultado. Antes componía también Agustín (Gregori), que tenía una idea un poco diferente, nadaba en cuestiones más spinetteanas y poéticas; ahora, al quedar dos compositores en lugar de tres, decidimos ir por otra rama”.

-¿Qué cuestiones de importancia distinguen a este disco?

-Creo que la diferencia está también en que grabamos en vivo, y eso marcó un sonido más potente, diferente del anterior, donde cada uno había grabado en una sesión diferente. El vivo aportó muchísimo al sonido de este disco.

-¿Y eso lo decidieron así desde el inicio?

-Desde un principio. Ensayamos bien para grabar en vivo, y obviamente que es mucho más difícil, porque ante el menor error hay que repetir la toma. Hay que estar bien ajustados. La decisión apareció a medida que fueron saliendo los temas, porque veíamos que iban tomando este color y fue así que buscamos un lugar acorde donde poder hacerlo.

-¿Cómo fue el proceso de composición?

-Fue extraño, porque al estar en pandemia no podíamos ensayar y tuvimos que mandarnos maquetas, cuando lo habitual era que muchas de las cosas salieran en la sala. En este caso, Tomás presentó una maqueta, que era la columna vertebral de las canciones, yo le fui agregando melodías de voces, y Martín algunas bases. De esa manera le fuimos dando forma a las canciones; a excepción de dos, “El abismo” y “Sonrío amaneciendo”, que ya habían sido compuestas y las retocamos, las otras surgieron maqueteando durante la pandemia. Antes, alguien caía con una idea que en la sala se resolvía, pero en este caso tuvimos que hacerlo así y fue toda una experiencia nueva.

-En cuanto al sonido rockero, tan distintivo, alguna canción recuerda a Rolling Stones, ¿pero cuáles otras bandas giran como referencias?

-Hay algunos de los teclados de los Doors, cosas de Animals, de los Zombies y de Los York's, la banda peruana de los ’60 cuyo sonido nos gusta mucho; también hay algunas cuestiones de los ’50, como Elvis, que pueden no notarse pero sin embargo están ahí también.

-Grabar en vivo seguramente les agregó cierta espontaneidad que necesitaban.

-Por ejemplo, en la sesión donde grabamos las voces, hubo un montón de situaciones que aparecieron allí; si bien fui con la letra, la melodía y todo lo que iba a hacer, algunos coros y arreglos surgieron durante esa misma tarde. De hecho, una de las guitarras acústicas que está en el primer tema –“No pudiste verlo”–, surgió en esta grabación de voces, de una manera similar a cómo sucedía en aquellas épocas.

Ahora, Camperas piensa en presentar el disco “lo antes posible”, pero con la atención puesta, justamente, en el concepto sonoro: “Queremos que no falte ningún instrumento, hacer una buena presentación y no salir solamente a tocar los tres. Por otro lado, estamos contentos porque entramos en dos listas de Spotify, algo que le va a dar más movimiento al disco, para que tenga un poco más de tráfico. Lo que se suma a la gran ayuda de Polvo Bureau, gracias a quienes podemos acceder a ciertos lugares donde solos no podríamos lograrlo”.