Con la intención de expandir la conectividad en todo el país, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) presentará un nuevo programa de financiación que consiste en otorgar subsidios de tasas de crédito para que cooperativas y pequeñas y medianas empresas prestadoras de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan adquirir bienes de capital. La iniciativa contará con un presupuesto total de 500 millones de pesos y permitirá otorgar préstamos de hasta 15 millones de pesos a 36 meses y con una tasa de interés del 12%. Hoy a las 16 tendrá lugar una teleconferencia abierta para que cualquier interesado pueda conocer más sobre el programa.

La pandemia demostró más que nunca la importancia que tiene la conexión a internet en los hogares para poder estudiar, trabajar, informarse o entretenerse. En ese marco, Ariel Martínez, jefe de Gabinete de Enacom, explicó a Rosario/12 que desde que asumió la nueva gestión, el organismo viene desplegando una serie de medidas tendientes no solo a extender la conectividad sino también a mejorarla. Una de esas iniciativas es el denominado “Programa de Subsidio de Tasas de Créditos para Capital de Trabajo para Licenciatarios de Servicios de TIC”, que tiene por objetivo “propiciar la inversión en proyectos cuya finalidad sea la adquisición de bienes de uso y bienes de capital nuevos para operar redes físicas cableadas que cumplan con la definición de redes Next Generation Network”.

Según detalló el funcionario nacional, el programa apunta a otorgar préstamos de hasta 15 millones de pesos a 36 meses, con 6 meses de gracia, para que pequeñas y medianas empresas y cooperativas puedan comprar herramientas, maquinarias y demás bienes de capital, y de esa forma “logren crecer, generando trabajo genuino y llevando conectividad a todos los argentinos y argentinas”. Además, consideró que uno de los puntos más importantes es que se subsidia 12 puntos de la tasa de interés que otorga el Banco Nación, que actualmente es del 24%, es decir que se bonifica la mitad de la tasa.

De acuerdo a lo que adelantó Martínez, los únicos requisitos para acceder al beneficio son tener un certificado pyme o de cooperativa y tener licencia TIC vigente. “Con esas dos condiciones solamente tienen que ingresar a la pagina del Enacom, apretar en el link Tasa Subsidiada y luego deberán presentar una carpeta técnica y otra administrativa. Una vez que se evalúa la viabilidad del proyecto, nosotros nos contactamos con el Banco Nación y ellos les facilitarán toda la documentación para obtener el préstamo”, detalló. Por otro lado, aclaró que se otorga “un solo prestamos por licenciatario, siempre y cuando no tenga ya otro beneficio de parte del Enacom”.

Para quienes quieran tener más información o despejar sus dudas, Martínez invitó a participar de una teleconferencia con autoridades del organismo y del Banco Nación, la cual tendrá lugar hoy a las 16. El link para poder ingresar se encuentran en la página web y en redes sociales del Enacom. (ID de reunión: 302 241 9470 - Código de acceso: Enacom2021).

Al ser consultado por el trabajo que viene realizando el Ente en la provincia de Santa Fe, Martínez destacó que en lo que va de la actual gestión se aprobaron inversiones por un total de 161.385.000, por las que fueron beneficiadas 20 empresas de la provincia y, a través de ellas, 50.000 santafesinos y santafesinas. Además, mencionó que casi 57 mil familias están más conectadas en el 2021 que en el 2019, y también ha aumentado el ancho de banda.

“Buscamos ser proactivos, ir a buscar el problema y no esperar sentados a que venga una empresa y nos diga que tiene un problema de conectividad. Lo que hacemos es recorrer los territorios, contar cuales son las herramientas que tenemos para ayudarlos porque hay mucha gente que no la conocía”, argumentó sobre la política que se viene desplegando desde la asunción de Alberto Fernández. En ese sentido, comparó que en los 4 años de la anterior gestión se ejecutaron 730 millones de pesos mientras que actualmente llevan más de 3 mil millones invertidos. “Cuadriplicamos lo que hizo la anterior gestión en cuatro años y en un año y medio. Esto no es por comparar gestiones sino para mostrar que apuntamos a que los más necesitados y más vulnerables tengan acceso a una herramienta que hoy por hoy paso de importante a ser algo esencial, como es la conectividad”.