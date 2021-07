El delantero de River Plate, Matías Suárez, no jugará este domingo ante Huracán por una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, lesión que sufrió en el inicio del complemento del partido que el Millonario le ganó este miércoles a Lanús por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El delantero de 33 años fue sometido a estudios y se le determinó una "pequeña distensión", aunque antes de tener el resultado fuentes del cuerpo técnico aseguraron que ya habían decidido darle descanso a uno de los goleadores del equipo.



La intención del entrenador Marcelo Gallardo es preservar a Suárez con miras a los dos partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro de Brasil, el 11 y 18 de agosto, de manera que también es probable que no participe del partido por la quinta fecha del torneo doméstico ante Godoy Cruz de Mendoza.



El atacante cordobés tampoco sería arriesgado el miércoles de la semana que viene para el partido de octavos de la Copa Argentina ante Boca en el Estadio Unico de La Plata.



El ex Belgrano de Córdoba es uno de los jugadores de mejor rendimiento en el inicio de la temporada, con tres goles, cuatro asistencias y participación directa en nueve de los 11 tantos que anotó River en los cinco partidos que jugó en el segundo semestre del año.



Asimismo, el delantero Julián Alvarez se perfila como su reemplazante, tal como sucedió cada vez que el cordobés salió antes del final del partido o bien no jugó.



El equipo de Gallardo suma tres victorias consecutivas, tras un inicio con dudas en el debut con empate 1-1 ante Argentinos por la Copa Libertadores y la derrota de local ante Colón en la primera fecha, pese a que los santafesinos jugaron con uno menos todo la segunda etapa por la expulsión de Gonzalo Piovi.



El Millonario volvió a entrenarse en el River Camp de cara al partido del domingo frente a Huracán, en el estadio Monumental.

Para recibir a Huracán tampoco estará disponible el defensor paraguayo Robert Rojas, quien sufre una pubialgia, ni el delantero Agustín Fontana, desgarrado en el isquiotibial izquierdo la semana pasada.