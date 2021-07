El gobierno avanza con la urbanización de barrios populares. La Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social ya tiene aprobados 214 proyectos de integración en 20 provincias de los cuales 121 ya están en marcha y 93 se ejecutarán antes de fin de año. La inversión total ronda los 18.022 millones de pesos, los cuales provienen de lo recaudado por el 15 por ciento del aporte extraordinario de las grandes fortunas y el 9 por ciento del impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria.

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) está destinado a propiciar el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas y la mejora en la accesibilidad, la conectividad y la mitigación de riesgos ambientales. Los fondos van dirigidos a los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.

“Los proyectos de integración consisten en proveer de servicios básicos a los barrios populares. Entendemos que no tener estos servicios profundiza la inequidad social. Tener conexiones precarias hacen que uno no pueda acceder a una vida ni planearla. Si uno no puede tener las necesidades básicas saldadas todo lo que sigue a partir de ahí se complica”, explicó a PáginaI12 Fernanda Miño, secretaria de integración socio urbana y quien preside el FISU.



En este sentido, agregó que “las promesas incumplidas son difíciles de abordar. Después de años de expectativas incumplidas y una enorme cantidad de saldos pendientes, a algunos barrios les hes dificil confiar. Por eso, comenzamos con las obras tempranas, aquellas que no pueden esperar mucho tiempo. Una vez que el proyecto es aprobado empezamos: veredas, postes, conexiones intradomiciliarias, conexiónes de agua, etc. El objetivo más inmediato consiste en sacar al barrio del Renabap”.



Durante el 2019, la Secretaría de Integración Socio Urbana destinó menos de 100 millones de pesos en obras. Ahora bien, en el primer cuatrimestre del 2021, es decir, desde que se puso en funcionamiento el FISU, se han financiado proyectos por más de 4.300 millones de pesos. En este sentido, Miño manifestó que “la recaudación exitosa del aporte de la grandes fortunas, que algunos aún intentan esquivar, ha significado que se tripliquen los ingresos esperados para el FISU en este 2021 y por ende, nos pone ante el desafío de seguir trabajando en la ejecución de proyectos”



Los proyectos de urbanización de los barrios populares tienen como medida de acción que “a la hora de presentar las líneas de trabajo el 25 por ciento de mínima tiene que ser mediante la intervención de cooperativas en las obras que se realizan en los barrios y muchos de los municipios con los que trabajamos hacen lo propio en sus territorios", aclaró Miño.



Los proyectos de urbanización de los barrios populares contemplan también la creación de lotes con servicio. El pasado 15 de julio se anunció el lanzamiento de 700 lotes para Catamarca y 119 en la provincia de Mendoza. Se trata de una inversión de 66 millones de pesos provenientes del FISU. Incluye obras destinadas a la extensión de red existente de agua y cloaca, sus respectivas conexiones a domicilios, red de electricidad, alumbrado público, desagües peatonales, entre otros. Las obras las llevará adelante la Cooperativa Integral General San Martín.