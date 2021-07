El nuevo frente interno que Juntos por el Cambio intenta sosegar es el repudio generalizado que generaron las expresiones de la precandidata a diputada nacional Sabrina Ajmechet, en las que se manifestó en contra del reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, lamentó haber desperdiciado “la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini” y justificó la represión de "La noche de los lápices". Tras la catarata de críticas que surgieron desde todos los flancos, incluso desde su propio espacio, Patricia Bullrich salió en defensa de la historiadora y afirmó que los tuits en los que expresó esas ideas eran irónicos. La titular del PRO también aprovechó la oportunidad para cruzar a Margarita Stolbizer por pretender fijar “una vara ética” para medir a los candidatos de Juntos.

“De ninguna manera le voy a pedir la renuncia”, sentenció la ex ministra de Seguridad sobre la posibilidad de que Ajmechet la postulación. En una defensa cerrada a favor de la precandidata porteña, Bullrich criticó al "patrullaje ideológico" que puso en circulación esas publicaciones en la red social. "Los tuits son todos en un sentido irónico", justificó para intentar cerrar los cuestionamientos que crecieron hasta convertirse en un pedido de renuncia elevado por centenares de referentes de la educación, la cultura y la política.

Ajmechet ocupa el séptimo lugar en la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad y entre otras cosas dijo que "las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers". "La creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso", escribió en 2015. Desde el radicalismo, el senador por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco le pidió a Ajmechet que "se retracte". Horas martes, la historiadora, que también está acusada de plagio, se vio obligada a publicar un pedido de disculpas poco sincero.

Bullrich también inauguró un nuevo ítem en la agitada lista de conflictos internos. En medio de la tensa campaña, cuestionó a Margarita Stolbizer por intentar establecer “una vara ética” para medir la pertinencia o no de los candidatos, luego de que cuestionara la presencia de Jesús Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentina, en la boleta que encabeza el radical Facundo Manes. “No hay que ser hipócritas”, señaló en referencia a la titular del GEN.

La razón por la que Bullrich salió a enfrentarla fue por la expresión que Stolbizer lanzó cuando se enteró de que compartiría lista de candidatos con Jesús Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentina y exponente del peronismo aliado al macrismo. “Para mí fue una sorpresa”, indicó en una entrevista con IP. “Yo me enteré de cómo era la composición (de la boleta) prácticamente después de que estaba hecha. También me sorprendió, pero el hombre este formaba parte de Juntos", agregó.

La reacción de la ex funcionaria de la Alianza no fue en pos de la armonía. “No hay que ser hipócritas, Cariglino estuvo y Margarita no. Venir con una vara ética cuando vos fuiste parte de un peronismo que terminó con el oficialismo no me parece adecuado”, esgrimió. Los dardos venenosos de Bullrich se sumaron a la insólita justificación de Manes sobre la incorporación de Cariglino: "Necesitamos argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos”.