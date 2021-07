boxeadora">La cordobesa Dayana Sánchez se convirtió este viernes en la primera boxeadora argentina en competir en unos Juegos Olímpicos, aunque tuvo una rápida eliminación al caer por puntos en fallo unánime ante la turca Esra Yildiz, por los octavos de final del peso ligero (de 57 a 60 kilos) de Tokio 2020.

Los cinco jueces del combate vieron ganadora a la turca en cada uno de los asaltos, producto de un mejor despliegue y repertorio de sus golpes, que penetraron en la defensa de Sánchez, de 28 años, medalla de plata en los últimos dos Panamericanos (Toronto 2015 y Lima 2019). Tres dieron 30-27 para la turca, mientras que otros dieron 29-28.

Desde el primer round, Yildiz fue la que ganó el centro del ring e impuso condiciones, con buenas y rápidas combinaciones que la hicieron sentir cómoda ante una Sánchez, que quizá nerviosa, estuvo contenida aunque pudo soltar un par de potentes derechazos.

En el segundo asalto, Sánchez utilizó el jab de izquierda, trató de mantener la distancia, pero la turca estuvo muy fina en los contragolpes, para aprovechar cada espacio que la argentina le dejaba en su defensa. Y en el tercero, Yildiz se dedicó a agararr y cuidar la ventaja que la convertiría en ganadora de la pelea.

De todas formas, Sánchez se fue del ring con una sonrisa en su rostro, producto de su debut olímpico y de quedar en la historia como la primera boxeadora argentina en estar en la máxima cita del deporte, luego de recibir la invitación especial por parte de la AIBA.

"Estar en un Juego Olímpico era el gran sueño a cumplir, el sueño de toda mi vida. No me lo esperaba. Fue una gran sorpresa cuando me llamaron y me dijeron que estaba invitada. No lo creía en el momento. Pensé que era un sueño. Pero ahora el sueño se está haciendo realidad", había señalado antes de subirse al cuadrilátero.

El boxeo argentino, que no gana una medalla olímpica desde Atlanta 1996 con Pablo Chacón, se quedó sin representantes en la competencia luego de las presentaciones de Brian Arregui (69 kg.) y Ramón Quiroga (52 kg.), eliminados ambos en primera ronda, más Mirco Cuello (57 kg.) y Francisco Verón (75 kg.), que llegaron hasta octavos de final.