Desde su aislamiento preventivo en la quinta de Olivos, producto del viaje a Perú, Alberto Fernández definirá este fin de semana quiénes serán los nuevos integrantes del gabinete nacional. Tras pedir la renuncia de los funcionarios que participarán en las próximas elecciones, el Presidente reacomoda las piezas del Gobierno. Enfocados en el inicio de la campaña, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, respaldaron la decisión presidencial y confirmaron que presentarán sus renuncias en cuanto estén definidos sus reemplazos. El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, ocupará la cartera que dejará Arroyo. Todavía restan definiciones para cubrir el puesto de Rossi. En los últimos días, sonaron los nombres de la ministra Sabina Frederic y el embajador Daniel Scioli.

“Los candidatos no pueden seguir siendo funcionarios”, fue la frase de Fernández que sentenció el recambio ministerial, sin importar lo que terminen de expresar las urnas en septiembre y noviembre. "Es una decisión que está basada en un criterio ético y de estricta justicia. No me parece mal que el jefe de Estado quiera que los funcionarios que se van a ocupar de una interna dejen sus cargos para que estos sean ocupados por dirigentes que se dediquen exclusivamente a la gestión", afirmó Rossi. El saliente ministro también aprovechó un acto de zarpada de la Fragata ARA Libertad para despedirse del cargo, en una ceremonia en la que agradeció al Presidente y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el "acompañamiento permanente" a su gestión.

Arroyo, por su parte, confesó que meses atrás le había expresado a Fernández que quería ser candidato. "Ahí acordamos que no podía seguir como ministro", explicó y agregó: "En cuanto esté definido mi reemplazo, voy a presentar mi renuncia ”. Durante la reunión del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que se realizó en el Museo del Bicentenario, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se mostró "orgulloso" por la gestión de Arroyo y remarcó la importancia de su trabajo sobre un "segmento social tan castigado y que necesita tanto del Estado".

Las personas que encabezarán las carteras que Rossi y Arroyo dejarán vacantes para lanzarse en las competencias santafesina y bonaerense, serán definidos este fin de semana por Fernández. El mandatario ultimará los cambios mientras transcurre su aislamiento preventivo por haber participado en Lima de la asunción de Pedro Castillo. Fuentes de Casa Rosada le señalaron a Página/12 que los nuevos integrantes del Gabinete asumirán la próxima semana.

Por ahora, lo único que se conoce es que Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, reemplazará a Arroyo. Lo que sucederá con Defensa aún es incierto, aunque suenan los nombres del embajador en Brasil, Daniel Scioli, e incluso el de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.