Eduardo Toniolli, primer candidato a diputado nacional en la lista que orientan el ex ministro de Defensa Agustín Rossi y la vicegobernadora Alejandra Rodenas, no tiene dudas sobre cómo deben desarrollarse las internas del Frente de Todos que arrancaron con mucha tensión. "Estar en diferentes listas no nos convierte en adversarios políticos. El adversario -lo tengo muy claro- es Cambiemos y su proyecto. Por eso todo lo que tengamos que hacer en la campaña para diferenciarnos entre nosotros, espero que lo hagamos de manera propositiva. Ese es mi anhelo", aseguró a Rosario/12. El concejal rosarino cree además que en estas PASO del peronismo "no se está plebiscitando el gobierno provincial porque se eligen cargos nacionales, pero además muchos de los que vamos a competir formamos parte y hemos defendido la gestión provincial. Aunque esto no quite que haya diferentes miradas", agregó.

Para el precandidato a diputado nacional, el Frente de Todos "despierta gran expectativa en muchos sectores, por el rol que está cumpliendo el gobierno nacional con Alberto y Cristina gestionando en un momento terrible", dice. Y agrega que "veníamos de la 'pandemia liberal' del macrismo y ahora esta otra del Covid, por lo que creo que se va a valorar a un gobierno que ha tomado como centralidad de su política el cuidado. El cuidado de la población más vulnerable, la idea de recuperación a partir de la campaña de vacunación para empezar a poner recursos para recuperar las pymes, el entramado productivo y el empleo".

Toniolli desdramatiza las divisiones y asegura que "como todo cierre de listas, el del peronismo en Santa Fe tuvo sus colores y sus conflictividades en donde a veces afloran cosas no resueltas". Pero aseguró que "hay que tener en claro que acá no se plebiscita la gestión provincial, por dos cosas: primero porque estamos eligiendo senadores y diputados nacionales. Y segundo porque muchos de los que participamos en uno y otro espacio acompañamos y defendemos a la gestión provincial y la vamos a seguir defendiendo". Por supuesto aclaró que "podemos tener una mirada autocrítica, porque somos parte constitutiva del gobierno de Santa Fe. Pienso también que alrededor de los dos armadores o líderes más importantes -Agustín Rossi y Omar Perotti- subyacen dos miradas sobre el peronismo. Una más provincialista y otra más ligada a que el peronismo de Santa Fe sin renunciar a su color local, debe pensarse como parte de un proyecto nacional. Y está claro que Rossi es la referencia que con más ahínco defendió esta última idea".

Para el concejal de Rosario "esto no significa que una mirada debe eliminar a la otra. Al contrario, lo primero que debemos reconocer es que esa tensión existe y segundo evitar la tentación de que una idea debe imponerse para anular la otra". Explica además que "la buena elección del 2017 y el triunfo del 2019 fueron porque se pudieron articular correctamente -a través de las internas- las distintas miradas para después caminar todos juntos a la compulsa general".

-¿Pensás entonces que se va a cumplir aquel viejo axioma peronista de que el gana conduce y el que pierde acompaña?

-Es que tiene que ser así. Yo particularmente pertenezco al Movimiento Evita que siempre, y más allá del resultado de las internas, participa con toda su fuerza en la campaña general del peronismo y el Frente de Todos.

"Más allá de lo personal, desde el Movimiento Evita entendemos como un reconocimiento que Agustín Rossi nos haya llamado y hecho la propuesta. Muchas veces nos hemos enfrentado en internas con La Corriente que conduce Rossi y sin embargo hemos construido una relación cordial y leal entre nosotros", aseguró. Toniolli no olvida que en el 2011 "él se jugó en el armado para su candidatura a la gobernación y propuso dos listas: una más tradicional con referencias territoriales y otra lista con jóvenes menores de 35 años y ahí es donde Leandro Busatto y yo ingresamos a la Cámara de Diputados de Santa Fe. Yo valoro mucho aquel gesto. También el trabajo que venimos desarrollando en el Concejo con Norma López donde en estos años hemos consolidado una mirada común que es un posicionamiento claramente opositor a la gestión del intendente".

A la hora de enumerar propuestas, Toniolli señaló que "nosotros pensamos que Argentina necesita una especie de plan Marshall desde donde poder reconstruir su infraestructura básica en los barrios de los grandes centros urbanos, pero también poder reconstruir su tejido social". Entonces plantea la posibilidad "de que el 30% de la obra pública en todos los niveles del Estado se desarrolle con cooperativas integradas por habitantes de esos mismos barrios", concluyó.