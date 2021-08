El Gran Premio de Hungría que recibió a la Fórmula Uno este domingo y coronó al francés Esteban Ocon con su primera victoria en la máxima a la vez que le devolvió la punta al británico Lewis Hamilton, estuvo revuelto de principio a fin. No solo porque la final tuvo una largada accidentada que obligó al abandono a seis competidores nomás en la primera vuelta en el circuito de Hungaroring. También porque, a las horas de su finalización, fue descalificado el alemán Sebastian Vettel, que había finalizado segundo, penalización que volvió a mover las posiciones tras la bandera a cuadros y también en la clasificación general.

A bordo de su Alpine, Ocon logró por primera vez un triunfo en una carrera que comenzó accidentada cuando, en la largada, el Mercedes del finlandés Valtteri Bottas chocó con el Red Bull del mexicano Checo Perez y produjo una colisión con otros cuatro autos, que debieron abandonar tras lo cual se produjo una suspensión de la competencia por algunos minutos.

Con su monoplaza descontrolado -producto de la lluvia- Bottas se pasó en la frenada de la primera curva y provocó choques múltiples y el abandono de Lando Norris (McLaren), Checo Perez (Red Bull), Nikita Mazepin (Haas), Charles Leclerc y Lance Stroll (Ferrari) y el propio Bottas, apenas iniciado el recorrido de las 70 vueltas. El francés de 24 años se aprovechó del caos inicial, pero hizo el mérito para quedar adelante en la continuidad de la competencia.

Hamilton, quien este domingo buscaba su triunfo número 100 en la categoría, largó en primer lugar y no participó en el accidente, pero no pudo marcar el ansiado hito a raíz de una anticipada entrada a boxes para cambiar cubiertas. Sin embargo, el siete veces campeón de la Fórmula Uno, vio a su tercera posición final convertirse en un valioso segundo puesto para la lucha por el campeonato, cuyo liderazgo le arrebató al neerlandés Max Verstappen, que finalizó noveno, tras la acción en Hungría y luego de las modificaciones que forzó la descalificación de Vettel.

El laureado alemán había concluido en segundo lugar, pero fue penalizado porque su vehículo (Aston Martin) no cumplió una disposición reglamentaria, en una sanción dispuesta una vez finalizada la undécima prueba del calendario del Gran Circo. El cuatro veces campeón del mundo, de 34 años, fue sancionado por la Federación Internacional (FIA) porque su monoplaza de la escudería de Silverstone "no cumplió con el reglamento técnico". Sorpresivamete y de acuerdo a lo revelado por los comisarios técnicos presentes en el Hungaroring de Budapest, el expiloto de Red Bull y Ferrari no contó "con la suficiente cantidad de combustible" en el tanque de su automóvil.

Además del británico, también mejoraron su posición el español Carlos Sainz (Ferrari), que alcanzó la tercera colocación, y su compatriota Fernando Alonso (Alpine), que acabó cuarto, mientras que más atrás se encolumnaron el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), el canadiense Nicholas Latifi (Williams), el británico George Russell (Williams), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) para completar los diez primeros.

Hamilton recuperó la punta en el campeonato de pilotos con 195 puntos, ocho por delante de Verstappen, mientras que en un segundo escalón persiguen Lando Norris (McLaren) con 113, Valtteri Bottas con 108 y Sergio Pérez con 104.