El 20 de junio la Legislatura de Catamarca sancionó la Ley 5696 denominada “Régimen de licencia parental para agentes de la administración provincial”. El espíritu de la norma fue el de equipar los derechos y obligaciones en cuanto al cuidado de los hijos, en el marco de los nuevos paradigmas de derechos vigentes, normas nacionales y convenciones internacionales, otorgando la misma cantidad de días de licencia posnatal o por adopción para los miembros de una pareja. Sin embargo, se hizo trascender que el Ejecutivo provincial podría vetar por completo la norma, aduciendo supuestas presentaciones judiciales o “inequidad” con respecto a los trabajadores del sector privado.

Claudia Espeche, secretaria general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), se manifestó y adelantó la postura del gremio que preside con respecto al posible veto completo de la norma. “Nos enteramos que habría una intención, una posibilidad de vetar la ley. Como gremio que busca la mejora de derechos de los trabajadores, porque vamos allá de las cuestiones salariales, celebramos cuando se aprobó la Ley y pedimos su pronta reglamentación”, contó.

“Ésta ley nos habla de una corresponsabilidad, independientemente de cómo estén formadas las familias y es inclusiva. Busca la corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Las mujeres venimos luchando por la equidad como trabajadoras, no ser discriminadas por ser madres. El veto de esta ley coarta esta equidad de género”, explicó la gremialista.

Espeche exigió una respuesta concreta del Ejecutivo y argumentos válidos desde el Ejecutivo “que hace trascender una versión sin explicaciones”. “Dicen que no se adecua a Catamarca , como si fuéramos diferentes a los trabajadores del país, como si tuviéramos una sociedad diferente, como si Catamarca no tuviera familias. Hay proyectos presentados en la Nación sobre lo mismo y uno que en julio ya tuvo media sanción en Senadores”, opinó.

“Lo cierto es que estamos en una provincia en donde hace 30 años no hay modificaciones de los estatutos. Lo demás son parches, o algunas modificaciones que nunca logran completar una verdadera carrera administrativa. Nos hablan de posibilidades judiciales, cuando lo cierto es sin esa ley estamos en desigualdad de derechos y en consecuencia de tener una carrera laboral exitosa”, señaló.

“Si vamos a hablar de inequidades, antes de la ley estábamos así. Si vamos a hablar de inequidad, nos podemos referir a la salarial, donde hay una clara diferencia entre los trabajadores que algunos hace 20 años que trabajan sin mejoras y otros cobran un adicional específico que significa el doble de sueldo con la misma función y en la misma área. No tienen fundamento para decir por qué un trabajador cobra más que otro. No tenemos carrera administrativa que sea incentivadora y vuelva más eficiente nuestro servicio. Esta ley no sólo traería solo beneficios al mismo Estado, sino que hay que comprender que vamos a mejorar las generaciones. Tenemos que terminar con eso que los hijos los crían solo las mujeres y estas leyes educan y enseñan que el hombre debe tener la misma responsabilidad”, explicó.

En el mismo sentido, Espeche explicó que de 70 mil empleados que tiene el Ejecutivo, incluyendo a las fuerzas de seguridad, y con un promedio de 6000 nacimientos al año, “es impensable que se pueda pensar que de repente porque existe esta Ley todos van a dedicarse a tener hijos”.



Asimismo, señaló que el Estado es el responsable de garantizar los derechos, y el que debe dar el ejemplo. “Entonces si hablamos de desigualdad con los privados, el Estado tiene que empezar por esto para que se replique y todos los trabajadores tengamos una verdadera igual y coartar vetando una ley con esos argumentos. El Estado debe ser ejemplificador, es su función”, resaltó.

“Creo que antes de pensar en la desigualdad de afuera, un gobierno primero tiene que ordenarse adentro”, agregó Espeche.

La gremialista explicó que no existe en la provincia que evalúe el impacto de las políticas públicas y que sin esto y desconociendo el impacto “no se puede suponer”. “Sabemos como gremio que levanta la bandera de los derechos de todos que el cupo del dos por ciento para incorporar trabajadores con discapacidad no se respeta. Tenemos que ver qué pasará con la Ley de cupo trans. Tenemos que preocuparnos en cómo damos el ejemplo”, insistió.

Por último, se preguntó si existe alguna presión externa para el posible de la ley. “Tal vez el sector privado, u otro poder”, concluyó.

Qué dice la ley

El Régimen de licencia parental para agentes de la administración provincial, fue presentado en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción en diciembre del año pasado. En junio de este año, obtuvo sanción definitiva por la Cámara de Senadores.

La sanción de ésta norma equiparó por primera vez los derechos y obligaciones en cuanto al cuidado de los hijos y puso a Catamarca a la vanguardia en otorgamiento de derechos e igualdad de género y por esta razón fue tomada como referente de diversos organismos y sindicatos de todo el país.

La norma, que reemplaza y unifica los términos de “Licencia por maternidad” y “Licencia por paternidad” y suprime el término de conyugue por conviviente; otorga la misma cantidad de días de licencia posnatal o por adopción de ambos cuidadores parentales.

Indica además, que no deben existir diferencias en el tratamiento legal cuando hablamos de adopción o de familiar responsable de los cuidados parentales. Esta es una de las tantas maneras en las que una persona puede convertirse en madre o padre. También contempla aspectos como licencia por período de alimentación, es decir, que no habla solo de lactancia.

Tras la sanción de la norma, la diputada Adriana Díaz, impulsora del proyecto señaló: “Consideramos que el proceso por la igualdad y adquisición de derechos, debe ser acompañado por una legislación respaldatoria y afirmante de tal circunstancia. Es ahí donde el Estado, defensor a ultranza del bienestar y la salud y por sobre todas las cosas del interés superior del niño o niña, jugará un papel primordial en la promoción y en la garantía del ejercicio de los mismos”, concluyó.