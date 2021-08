Desde el mes de mayo, en que comenzaron las bajas temperaturas en nuestra ciudad, los trabajadores de la salud que ocupan el espacio de la admisión del emblemático edificio del Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (Cemafe) expresaron a las autoridades del Centro, la necesidad de que se pensara y concretara una solución inmediata a la entrada desmedida del frío al sector, ya que perjudicaba el normal desenvolvimiento de las tareas, exponiendo a pacientes y trabajadores a contraer enfermedades generadas por esta insólita situación que debió ser evaluada con antelación al colocar la carpa de espera para vacunación en coincidencia con la puerta principal del efector que permite la entrada directa del aire frío a toda la zona.



Con el paso de los días, se agravó el frío, el estrés y el cansancio que la situación provoca, buscándose por diferentes medios el diálogo con las autoridades, consiguiendo sólo respuestas parciales, que se diluyen en el tiempo por la falta de predisposición, la burocracia administrativa y el intento de acciones imposibles de llevar a cabo ya que la estructura del lugar no lo permite. Pero este reclamo es solo la punta de un iceberg no sólo por lo del frío sino porque esconde una situación histórica que fue profundizando de indiferencia y desconsideración al sector, que reclama una urgente evaluación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, lo cual permitiría ver la falta de personal, elementos básicos para trabajar, la falta de micrófonos en la admisión directa y sillas ergonómicas, la falta de un espacio privado para entrevistas que no expongan a los pacientes y sus padecimientos, entre otros. Es solo en el marco de un Comité o espacio de Salud y Seguridad en el Trabajo que se puede pensar esta puerta de entrada a la salud pública, donde estén contemplados todos sus actores, sus necesidades y es solo desde este lugar donde podrán construirse respuestas integrales a tiempo y que puedan sostenerse en el tiempo.

Leandro Goldsack

Maria Eugenia Flores

Siprus Santa Fe