La ministra de Salud Sonia Martorano explicó que las personas que no pudieron vacunarse el fin de semana en Rosario por la falta de segundas dosis de Sputnik V “tendrán sus turnos reprogramados, no hay ninguna suspensión”, y agregó que “esto es la primera vez que nos pasó en Santa Fe pero ya ha pasado en otros lados”. Explicó que se distribuyeron los turnos y “nosotros inoculamos apenas nos llegan las vacunas, no guardamos nada. Se retrasó la partida de componentes dos de Sputnik y le avisamos a todos los que tenían turno, pero hubo gente que no pudo ser localizada y llegó hasta el centro de vacunación y ahí se enteró”. Martorano aceptó que hay “mucha sensibilidad” con la segunda dosis de la vacuna rusa pero tranquilizó al decir que “van a estar llegando las partidas suficientes” para completar la inoculación. Recordó además que “no hay fecha de vencimiento para la primera dosis que ya genera una buena cantidad de anticuerpos” y también aseguró que falta poco para los resultados de los estudios que se están haciendo para complementar la Sputnik V con otras vacunas. Habló además de la vigilancia que se está haciendo por el ingreso de la cepa Delta. “No hay circulación local todavía pero estamos muy alertas a los que ingresan desde el extranjero”, afirmó.

“Es la primera vez que sucede, y tiene que ver con la necesidad de colocar cada vacuna que llega en cada brazo siempre al límite. Toda la semana tuvimos Sputnik 2, teníamos stock que había sido turnado y no llegaron más, fueron muy poquitas”, explicó la ministra Martorano y aseguró que “estábamos esperando de Gamaleya y estábamos muy justos con el stock, nunca ocurre con las otras vacunas, pero lo asumimos y llamamos a cada uno para reprogramar, explicando la situación para llevar calma”.

Sobre la inmunidad ante el virus que tienen estas personas, la miniatra reiteró que la primera dosis de la Sputnik “da un 79 por ciento de cobertura y con la segunda dosis se llega a un 97 por ciento, pero la eficacia del 79 por ciento se sostiene, Pero entendemos la angustia de la gente porque es un tema muy sensible”, dijo

Además, sobre la posibilidad de combinar vacunas, advirtió que “no hay que tenerle miedo. Todas las vacunas son iguales menos la Sputnik V cuya segunda dosis tiene un componente diferente, allí se podría usar una Cansino que es dosis única con un 80 por ciento lo mismo que la Sputnik, sería una perfecta combinación pero se sigue estudiando AstraZéneca. Estamos conversando posibilidades con Moderna, está por verse”, señaló.

Sobre la variante Delta del virus, la funcionaria dijo que se registraron “6 casos de variante Delta en la provincia. Los últimos dos casos están aislados en hoteles en Caba, vinieron de Estados Unidos y España. Circulación comunitaria por ahora no hay", observó y detalló que de ese total, 5 son de Rosario al tiempo que confió que hay un riguroso seguimiento de los contactos estrechos.

“Para enfrentar la Delta es preferible tener las dos dosis”, dijo la ministra. Y aclaró que la vacuna “no tiene una cobertura del cien por ciento por eso además de la vacuna tienen que seguir los cuidados”, remarcó.