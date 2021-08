Los números de Central le quitan relevancia a su reclamo por mejores arbitrajes: tres partidos perdidos en cuatro disputados encienden la alarma en Arroyito, más allá de que anoche Fernando Echenique le negó al canaya un claro penal a su favor. Tras aquella acción, que todo Central reclamó, Aldosivi marcó el segundo gol y se encaminó a un final del juego sin riesgos. Otra vez Central careció de fútbol creativo en ataque, generó poco y Vecchio volvió a estar con escasa participación.

Los problemas de Central para asumir la responsabilidad de los partidos se repite en cada presentación. Ayer, por caso, la paridad con Aldosivi fue clara en toda la primera parte y eso habla de la debilidad del canaya. Un equipo incapaz de empujar al rival en su campo para propiciar jugar cerca del arco visitante.

Pero en ese equilibrio táctico en el que se disputaba el partido, los marplatenses generaban preocupación cada vez que Braida aparecía con la pelota. Aldosivi, al momento de atacar, tenía más decisión.

Con Vecchio apagado, la jugada más clara nació en los pies de Lo Celso y fue Ojeda, con pase de primera el que dejó a Marinelli frente al arco. El delantero hizo todo bien: le pegó a la carrera, cruzado y fuerte, pero Devecchi se lució con una gran tapada. Antes, lo probó Gamba con remate al primer palo. Luego el delantero pidió el cambio, no se lo notó recuperado de la lesión muscular que lo sacó de los anteriores partidos.

El juego de Central sigue sin encontrar la inclusión de Caraglio. El nueve no aparece ni sus compañeros lo pueden encontrar. Esa falta de coordinación colectiva en el equipo de Kily González es la que tuvo el rival, en jugada que mostró a Cerro con centro por derecha para Braida, quien atropelló la pelota e involuntariamente se la devolvió al ex Vélez. Cerro sacó otro centro atrás y esta vez para la definición de Lódico en el área chica. Aldosivi se puso en ventaja en la primera incursión hasta el fondo y no aumentó luego porque Romero le tapó un mano a mano a Braida.

En el complemento la necesidad lo llevó a Central a jugar en campo rival. Ya por el solo hecho de meter más pelotas en el área de Aldosivi generó riesgo. Uno de esos centros lanzados por Martínez encontró al arquero tirando los puños al aire y Lo Celso lo perdió con zurdazo alto a pesar de tener el arco a disposición. Echenique le negó a Central un penal a favor por mano en el área de Coloccini. El equipo se quedó en la queja y se le fue el partido de las manos, más allá de que Romero le sacó un mano a mano a Indacoechea. En la jugada siguiente, Lodico tiró gambeta y marcó el segundo con remate al segundo palo. Y para el canaya solo quedó el descuento de Avila en la última pelota .

1 Central

Romero

Martínez

Ferreyra

Ávila

Blanco

Marinelli

Ojeda

Vecchio

Lo Celso

Gamba

Caraglio

DT: Cristian González

2 Aldosivi

Devecchi

Indacoechea

Coloccini

Emiliano Insúa

Emanuel Insúa

Lodico

Cerro

Gil Romero

Cauteruccio

Andrada

Braida

DT: Fernando Gago

Goles: PT: 40m Lódico (A). ST: 34m Lodico (A) y 45m Avila (C)

Cambios: PT: 27m Zabala por Gamba (C). ST: 14m Gino por Cauteruccio (A), 23m Ferreyra por Lo Celso y Martínez Dupuy por Marinelli (C), 31m Maciel por Cerro y Iñíguez por Braida (A) y 36m López Quintana por Coloccini (A).

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Central