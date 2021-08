"Para nosotros no hay una interna. Solo vamos a las PASO a pedirle a los santafesinos que nos ordenen la lista", dijo ayer Omar Perotti en la presentación formal de la lista Celeste y Blanca, la de su espacio, Hacemos Santa Fe, con los principales precandidatos a senadores y diputados nacionales. Pero consiguió mostrar varios apoyos explícitos, empezando por el propio Alberto Fernández, quien le recordó que el 12 de setiembre enfrenta a su exministro de Defensa, Agustín Rossi: "Alguien a quien quiero mucho; solo pido que la confrontación sea de ideas, que los santafesinos definan y luego nos ayuden a encarar lo que falta y cumplir los desafíos pendientes", encomendó el Presidente. El gobernador ratificó su también aval explícito a las candidaturas de Marcelo Lewandowski, Marilyn Sacnun y Roberto Mirabella, a pesar de las críticas que le prodigó Rossi. "Yo no especulo, digo claramente dónde estoy parado", afirmó. Y su primer candidato a diputado marcó diferencia con "la vieja política", sin alusiones directas y remarcando que es esta la lista que apoya el Presidente y la vice Cristina Fernández de Kirchner. "Muchos se esfuerzan para que nos enojemos, pero le respondemos con obras, con amor. No necesitamos que nos vengan a dar lecciones de ética ni a poner en crisis la institucionalidad", disparó Mirabella.

A través de una transmisión de streaming por redes sociales, Perotti se rodeó de la mayoría de los nombres de la lista. Además de Lewandowski, Sacnun y Mirabella, también los que siguen en la nómina a Diputados: Magalí Mastaler, Marcos Castelló, Roly Santacroce, Stella Maris Clerici y Diego Mansilla.

Perotti desplegó un repaso de su gestión en la Casa Gris, las dificultades que impuso la pandemia, la gestión política con el gobierno nacional y los jefes territoriales de la provincia. En este sentido, destacó que pese a todo –analizó– pudo encarar un plan de obras plasmado en el plan Incluir, y "ponerse al día con los municipios y comunas en la descentralización de recursos para ayudar al movimiento económico". "Y ahí estuvo Marcelo (Lewandowski) contribuyendo en esta construcción", avaló el mentor de la lista Celeste y Blanca.

El nombre del senador provincial por Rosario fue asociado una y otra vez como un ejemplo de "renovación y apertura de la política", igual que su par del departamento La Capital y ex cantante de cumbia Marcos Castelló.

"Yo decidí acompañar a estos candidatos. No especulo, digo claramente dónde estoy parado. No nos da lo mismo seguir como estábamos, y eso implica acercar gente nueva a la política", dijo en respuesta a quienes cuestionan que vaya como precandidato suplente a senador nacional.

Perotti suavizó el contrapunto que azuza Rossi. "Para nosotros no hay internas. Pedimos solo que los santafesinos ordenen nuestra lista. Debemos remover obstáculos de quienes quieren volver atrás y no dejar paso a gente nueva", concluyó.

El acto virtual incluyó saludos grabados en video de distintas personalidades que expresaron su apoyo a la lista. Lo hicieron el ministro del Interior, Wado de Pedro, jefe del bloque PJ en el Senado, José Miguel Mayans, el diputado nacional de La Cámpora, Marcos Cleri, la ministra de Salud, Sonia Martorano, una médica de atención primaria, un empresario pyme de Irigoyen, pero también el periodista deportivo Tití Fernández (aliento para su colega Lewandowski) y el músico Franco Luciani. Pero el broche lo puso el aval directo del Presidente.

Alberto Fernández trazó en resumen un diagnóstico de coyuntura desde que empezó su gobierno, pandemia mediante, hasta hoy. Y en ese marco pidió "que esta lista nos ayude a sobrellevar los años por delante y concretar todos los desafíos pendientes". El jefe de Estado aludió también a la puja interna del peronismo santafesino. "En las PASO enfrentan a alguien que quiero mucho. Solo pido que la confrontación sea de ideas, que definan los santafesinos", dijo.

Mirabella fue el primer orador, y el que menos disimuló la tensión interna con el espacio encabezado por Rossi, en compañía de la vicegobernadora Alejandra Rodenas. "Nuestra lista expresa distintos sectores políticos y territoriales. Tiene emergentes que rompieron con la vieja política en el Senado (provincial) marcando un límite: no todo da lo mismo", lanzó en alusión tácita a uno de los aliados de La Corriente, el senador sanlorencino Armando Traferri.

El número uno de la nómina a Diputados repasó gestión provincial, con cita obligada al Boleto Educativo Gratuito y al programa Billetera Santa Fe, y lo engarzó como "un modelo político que apuesta al desarrollo santafesino, y que en el país llevan adelante Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner".

Sacnun, por su parte, subrayó el mandato de CFK en 2019 de construir lo que hoy es el Frente de Todos, con la unidad como premisa y –ahí fue otra sutil alusión a la interna– "la humildad de no anteponer ninguna aspiración personal por encima del conjunto".

Lewandowski le habló a la mitancia. Citó una célebre frase tanguera: "Si estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir debemos pensar siempre en que estamos en el camino de la recuperación de la Nación y la provincia".