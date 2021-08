A partir de las 11, un centenar de trabajadoras y trabajadores volverán a protestar en las afueras del Hospital Monovalente Carlos Malbrán.



La medida que se iniciaron ayer son por el reclamo de pase a planta permanente de unos 140 empleados que prestan servicio desde hace un año en el hospital. El nosocomio fue implementado exclusivamente para la atención de pacientes covid de toda la provincia.

Los reclamos provienen de los sectores de enfermería, seguridad e higiene hospitalaria. Piden el pase a planta permanente que les fue prometido por el gobierno, así como mejores condiciones salariales.

En conversación con Catamarca/12, María José Casco, enfermera y una de las voceras de los trabajadores, señaló: "Hay muchos servicios precarizados, seguridad e higiene hospitalaria están becados y no tienen obra social. El resto del personal trabajamos bajo un contrato de guardia, guardia hecha y guardia paga, no tenés derecho a enfermarte, presentás un certificado por tres días y son tres días que no cobrás. Nos han tocado compañeros que se han contagiado y que se tuvieron que aislar y no le pagaron la guardia”.

Casco dijo que la mayoría se encuentra trabajando desde mayo y junio del año pasado. “Se nos prometió un contrato de guardia por 6 meses y después el pase a planta, pero pasado los 6 meses nos renovaron los mismos contratos. Te contagiás, trabajás en primera línea, y no te pagan”.

La trabajadora advirtió que las protestas no afectan la atención de los pacientes y que no responden a ningún color político, sino a la organización interna de los contratados, algunos de los cuales cobran menos de 30.000 pesos.

"No entendí el reclamo"

Consultado por este medio, Daniel Godoy, director del Hospital, expresó que él mantiene un diálogo permanente, pero que “en realidad me extrañó la forma, porque no es acorde. Siempre voy a estar del lado de la gente que reclama justamente, pero mucho no entendí el reclamo, porque respuesta no necesita, porque el gobernador, en mayo, cuando cumplimos un año, prometió el traslado del hospital y pase a planta permanente”.

Para Godoy, “se mezclaron todas las cosas, porque el personal de seguridad está tercerizado”. En este sentido, explicó que ni el Ministerio de Salud ni el Hospital tienen injerencia. En la misma condición se encuentran el sector de nutrición y limpieza. Y aclaró que este último sector “tiene una beca que corresponde al Ministerio de Desarrollo social, no obstante tuvieron un incremento del 50% que gestioné yo mismo”.

Respecto a las condiciones del contrato, Godoy aseguró que “ninguno de los contratados gana menos de 90 mil pesos. Entonces mienten, cuando ellos están enfermos se les paga como corresponde, todos tienen obra social, aportes jubilatorios”.

Sin embargo, reconoció, “puede ser que no tengan obra social el sector de seguridad, nutrición y la gente de limpieza. Ahora, el personal del Malbrán, enfermeros, sí”, aseguró.

Para Godoy, también “se mezcló que a nivel nacional salieron las paritarias nuevas, alrededor del 40% para la salud, pero no sabemos si se va a trasladar a lo provincia y es para quienes son planta permanente”.