El rector de la UNR, Franco Bartolacci, y el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, se reunieron con referentes de los cinco proyectos seleccionados en la Convocatoria Nacional de Ciencia y Tecnología contra el Hambre. La UNR recibirá financiamiento por más de 63 millones de pesos para desarrollar cinco proyectos que buscan impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y al agua segura. “Quiero agradecer al estado nacional y al estado provincial por esta decisión de volver a mirar a las Universidades como actores estratégicos para poder generar intervenciones de impacto que permitan transformar la vida de la sociedad”, expresó Bartolacci. Y agregó: "Soy de los que cree que la Universidad tiene que hacer un esfuerzo adicional, no sólo ser un espacio que forma profesionales de excelencia sino también una herramienta de transformación que le pueda cambiar la vida a la gente”.

Los cinco proyectos de la Universidad Nacional de Rosario que fueron elegidos en la Convocatoria Nacional de Ciencia y Tecnología contra el Hambre son:

-Planta Pública de alimentos de la UNR. La Planta Pública de Alimentos, que fue presentada por el Rector en marzo pasado, tiene el objetivo de garantizar el acceso a alimentos nutritivos de calidad a los sectores más vulnerables de Rosario y la región, priorizando a niños y niñas. Estos alimentos serán desarrollados por la UNR y distribuidos en la ciudad en el marco del trabajo conjunto con el municipio y el vínculo con instituciones y organizaciones que brindan asistencia alimentaria. Recibirá un financiamiento nacional por más de 18 millones.

-Biofiltración de metales presentes en aguas subterráneas de consumo. Este proyecto apuesta al desarrollo de mecanismos de biofiltrado de metales en aguas subterráneas destinadas a consumo humano de poblaciones situadas en regiones con pocas posibilidades de acceder a fuentes alternativas de agua potable. Contará con un financiamiento de $9.555.625.

-Conquistando derechos: Innovaciones tecnológicas y de gestión barrial para el acceso universal al agua y saneamiento. Se propone el diseño y desarrollo de un modelo de gestión barrial de servicios públicos de agua y saneamiento para aplicarlo en zonas no urbanizadas donde en un corto plazo no van a llegar los servicios formales ya que son espacios que están fuera del área de concesión de la administra los mismos, y donde además no se pueden aplicar las tecnologías tradicionales, por la propia configuración de las viviendas y asentamientos. Contará con un financiamiento de $17.309.588.

-Desarrollo y transferencia de cultivares de tomate para sistemas de producción urbanos y periurbanos. Se busca contribuir desde los programas de Mejoramiento Genético de Tomate existentes en Instituciones públicas (UNR, UNSa, INTA La Consulta, INTA Salta) con materiales genéticos adaptados a los sistemas de producción urbanos y periurbanos de los cinturones hortícolas de grandes ciudades del país para difundir el trabajo a la comunidad y establecer lazos de confianza y cooperación en el territorio. Contará con un financiamiento de $2.000.000.

-Productos lácteos funcionales: enriquecidos y/o fortificados con nutracéuticos y minerales bioactivos. Se llevará a cabo la producción de queso untable fortificado con calcio y enriquecido con zinc (QUA), queso untable fortificado con hierro, zinc y vitamina C (QUB), yogur enriquecido con antocianinas microencapsuladas (YC), yogur enriquecido con derivados proteicos de espirulina, y Postre lácteo a partir de lactosuero (PLE). Contará con un financiamiento de $15.744.600.